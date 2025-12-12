Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Stephany Abasali le lanza tajante consejo a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, ¿qué le dijo?

Stephany Abasali concedió una entrevista internacional y, por obvias razones, la cuestionaron sobre la Miss Universo Fátima Bosch.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Stephany Abasali, Fátima Bosch
Stephany Abasali le lanza tajante consejo a Fátima Bosch, Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Miss Universo 2025 ha sido de las ediciones de certámenes de belleza más mediáticas en la historia.

Artículos relacionados

¿Qué está sucediendo con Fátima Bosch, Miss Universo 2025?

Luego de que la mexicana Fátima Bosch fue elegida como la nueva reina universal, ha habido diferencias que poco a poco han venido tomando relevancia. De hecho, hasta le pidieron que renunciara a la corona.

Fátima Bosch se mantiene en su postura de que ella es la nueva Miss Universo y, por ende, adoptó su corona como lo hubiese hecho cualquier otra candidata.

Sin embargo, continúan rondando el tema y a ello se sumó Stephany Abasali, Miss Venezuela, quien recibió la banda de Miss Universo América.

Fátima Bosch
Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025: es de México y así la coronaron | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el directo consejo de Stephany Abasali para Fátima Bosch?

Stephany Abasali estuvo unos minutos charlando para el programa de habla hispana en Estados Unidos 'El gordo y la flaca', allí la cuestionaron y le dijeron si, en medio de todo, tenía un consejo para Fátima Bosch.

En efecto, Miss Venezuela no dudó en decir lo que piensa y aunque se mantuvo parcial, quedó demostrada su sinceridad.

"El que no la debe, no la teme. Así que más allá de esto, es un consejo que debería de encargar de darse la misma organización de Miss Universo. No estoy en la posición de dar o decir algo que deba hacer", sentenció.

¿Stephany Abasali está de acuerdo con Miss Universo?

Stephany Abasali se conoció con Fátima Bosch y en la competencia de Miss Universo tuvieron una buena relación; de hecho, no reprochó el triunfo de la mexicana.

Además, aceptó el título que el certamen de belleza más importante del mundo le dio como Miss Universo América, luego de haber quedado como segunda finalista Tailandia, país en el que se desarrolló la edición número 74 de Miss Universo 2025.

Stephany Abasali
Stephany Abasali en su desfile en traje de playa en Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Artículos relacionados

Lo mismo no ocurrió con Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, quien había recibido el título de Miss Universo África y Oceanía, pero decidió renunciar a esta catalogación y causó revuelo.

Según Olivia, para continuar con su propuesta de trabajo debe ser fiel a sus valores y por eso desistió.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia. La Jesuu

La Jesuu preocupó al revelar que padece afección de salud desde hace dos meses: "No sé qué hacer"

La Jesuu apareció nuevamente en redes sociales para contarle a sus seguidores cuál es su estado de salud en este momento.

La firme postura de Karina García sobre las relaciones amorosas Karina García

Karina García revela lo que espera en su próxima relación, ¿no espera menos?

Karina García causó revuelo al revelar cómo le gustan las relaciones románticas y fue contundente al decir lo que espera de su pareja.

Yina Calderón emociona a sus seguidores. Yina Calderón

Yina Calderón felicita a su hermana Juliana Calderón con curioso mensaje: "Un poquito borrachosa"

Yina Calderón celebró el cumpleaños de Juliana con un emotivo mensaje lleno de humor y cariño que encantó a sus seguidores.

Lo más superlike

Giovanny Ayala se pronunció tras el difícil momento que vivió tras la desaparición de su hijo Giovanny Ayala

Giovanny Ayala se pronunció tras el difícil momento que vivió tras la desaparición de su hijo

Giovanny Ayala rompió el silencio tras el difícil momento que atravesó durante semanas tras la desaparición de su hijo.

Boletas para Colombia vs. Portugal Selección Colombia

Revelan la millonada que vale la boleta para ver Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

Giselle Watson revela detalles sobre su relación con Altafulla Altafulla

Giselle Watson rompe el silencio y revela detalles sobre su vínculo con Altafulla

Demanda de Nodal contra Cazzu por trámites con su hija Cazzu

Christian Nodal exige saber en qué gasta Cazzu el dinero entregado para su hija Inti

La Segura compartió detalles de su espasticidad y llamó la atención sobre cómo identificar sus primeros signos. La Segura

¿Cómo detectar la espasticidad?, condición que sufre La Segura desde hace 10 años