Stephany Abasali le lanza tajante consejo a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, ¿qué le dijo?

Miss Universo 2025 ha sido de las ediciones de certámenes de belleza más mediáticas en la historia.

¿Qué está sucediendo con Fátima Bosch, Miss Universo 2025?

Luego de que la mexicana Fátima Bosch fue elegida como la nueva reina universal, ha habido diferencias que poco a poco han venido tomando relevancia. De hecho, hasta le pidieron que renunciara a la corona.

Fátima Bosch se mantiene en su postura de que ella es la nueva Miss Universo y, por ende, adoptó su corona como lo hubiese hecho cualquier otra candidata.

Sin embargo, continúan rondando el tema y a ello se sumó Stephany Abasali, Miss Venezuela, quien recibió la banda de Miss Universo América.

Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025: es de México y así la coronaron | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

¿Cuál fue el directo consejo de Stephany Abasali para Fátima Bosch?

Stephany Abasali estuvo unos minutos charlando para el programa de habla hispana en Estados Unidos 'El gordo y la flaca', allí la cuestionaron y le dijeron si, en medio de todo, tenía un consejo para Fátima Bosch.

En efecto, Miss Venezuela no dudó en decir lo que piensa y aunque se mantuvo parcial, quedó demostrada su sinceridad.

"El que no la debe, no la teme. Así que más allá de esto, es un consejo que debería de encargar de darse la misma organización de Miss Universo. No estoy en la posición de dar o decir algo que deba hacer", sentenció.

¿Stephany Abasali está de acuerdo con Miss Universo?

Stephany Abasali se conoció con Fátima Bosch y en la competencia de Miss Universo tuvieron una buena relación; de hecho, no reprochó el triunfo de la mexicana.

Además, aceptó el título que el certamen de belleza más importante del mundo le dio como Miss Universo América, luego de haber quedado como segunda finalista Tailandia, país en el que se desarrolló la edición número 74 de Miss Universo 2025.

Stephany Abasali en su desfile en traje de playa en Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Lo mismo no ocurrió con Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, quien había recibido el título de Miss Universo África y Oceanía, pero decidió renunciar a esta catalogación y causó revuelo.

Según Olivia, para continuar con su propuesta de trabajo debe ser fiel a sus valores y por eso desistió.