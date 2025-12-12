Karina García rompió el silencio sobre sus relaciones con sentida indirecta para Altafulla

La influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Karina García, estuvo recientemente en una entrevista, allí abordó varios temas y uno de ellos tuvo que ver con el ámbito sentimental.

Es del conocimiento del público que Karina García tuvo un vínculo amoroso con el cantante Andrés Altafulla, pero fue rápido porque tan solo duró unos meses.

¿Por qué Karina García no fluye en las relaciones amorosas?

En la propuesta de 'Tamo en vivo', le preguntaron directamente a la modelo paisa cuál creería ella que es el motivo por el que sus relaciones de pareja podrían ser de poco tiempo.

Enseguida, Karina García respondió y sus palabras fueron relacionadas con su excompañero sentimental, Altafulla.

Karina García tuvo un vínculo amoroso que duró poco con Altafulla | Foto del Canal RCN.

"A veces yo siento que las cosas no se pueden forzar, a mí me gusta que todo fluya súper natural, entonces, como que no sé, también han sido falta de ganas de luchar, de pronto no entenderse del todo con esas personas", señaló la antioqueña.

En la misma corriente de ideas, dijo que otra razón es que sus relaciones son mínimas porque, quizá, ambos están en caminos diferentes.

Por lo tanto, García reiteró que se encuentra en un punto de la vida en el que no va a obligar a nadie a estar con ella, de modo que si termina con alguien no pasa nada, cada quien sigue su camino y le desea lo mejor.

¿Cuál fue el motivo por el que Karina García terminó con Altafulla?

Karina García y Altafulla terminaron meses después de su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, reality del canal RCN en el que se conocieron.

Aunque en un principio parecía que la relación marchaba en buenos términos, luego se acabó.

Karina García y Altafulla cuando estuvieron juntos en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

No se conoce puntualmente por qué la pareja llegó a su fin, pero todo apunta a que Altafulla estaría enfocado la mayor parte de su tiempo en su carrera musical, mientras que, Karina necesitaría de atención y cuidado que, al parecer, el artista no le estaba brindado.

Todavía hay fans que les gustaría verlos juntos, aunque las probabilidades son pocas porque cada uno está en sus proyectos individuales.