¿Qué pasa si una Miss Universe sube de peso después de recibir la corona? Vanessa Pulgarín respondió

Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, puso fin al misterio y reveló una de las más grandes interrogantes que el público suele realizarse sobre el certamen de belleza Miss Universe: qué pasa en caso de que una reina suba de peso tras recibir la corona, pues la figura suele ser algo que destaca durante este evento anual.

¿Qué ocurre realmente cuando una Miss Universe sube de peso tras recibir la corona?

Muchas creencias giran en torno al título de Miss Universe, entre ellas el supuesto “peso ideal” que deben mantener las reinas. Ante esta duda, Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, aclaró el panorama y respondió qué implicaciones tiene para una ganadora aumentar de peso luego de recibir la corona.

Vanessa Pulgarín retomó como Miss Universe Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Durante una entrevista con La Mega, Vanessa explicó que, desde su experiencia, ser Miss Universe es un trabajo que implica mantener cierta imagen pública. Afirmó que no existe ninguna penalidad por parte de la organización si la reina sube de peso; sin embargo, todo depende de cómo quiera proyectarse y con qué imagen se sienta cómoda.

“Si te subes de peso, tú lo puedes hacer; estás en todo tu derecho. Nadie te va a decir nada, pero es más cómo te quieres proyectar tú, como una persona saludable que mantiene ciertos parámetros físicos por ser una reina que quiere cuidar su imagen”.

Pulgarín recordó además el caso de una Miss Universe que subió de peso tras recibir la corona y fue duramente criticada, para ejemplificar su punto. Según ella, lo verdaderamente importante es que la reina se sienta bien consigo misma.

“Mira que una reina, una Miss Universo que se subió de peso, la criticaron muchísimo, pero al fin y al cabo era cómo ella se sintiera.

¿Cómo fue el regreso de Vanessa Pulgarín a Colombia tras participar en Miss Universe 2025?

Cientos de seguidores de Vanessa Pulgarín se reunieron en el Aeropuerto Internacional José María Córdova para recibirla con todos los honores tras su participación en Miss Universe 2025 en donde logró ingresar al top 12.

Una vez la modelo de 34 años tocó suelo colombiano se encontró con una grata sorpresa, pues una multitud la esperaba con globos del color de la bandera de Colombia, y arreglos florales.