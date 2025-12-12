Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Qué pasa si una Miss Universe sube de peso después de recibir la corona? Vanessa Pulgarín respondió

Vanessa Pulgarín explicó qué sucede cuando una Miss Universe presenta cambios en su figura después de recibir la corona.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué ocurre realmente cuando una Miss Universe sube de peso tras recibir la corona?
¿Qué ocurre realmente cuando una Miss Universe sube de peso tras recibir la corona? (Foto Canal RCN | Freepik).

Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, puso fin al misterio y reveló una de las más grandes interrogantes que el público suele realizarse sobre el certamen de belleza Miss Universe: qué pasa en caso de que una reina suba de peso tras recibir la corona, pues la figura suele ser algo que destaca durante este evento anual.

Artículos relacionados

¿Qué ocurre realmente cuando una Miss Universe sube de peso tras recibir la corona?

Muchas creencias giran en torno al título de Miss Universe, entre ellas el supuesto “peso ideal” que deben mantener las reinas. Ante esta duda, Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, aclaró el panorama y respondió qué implicaciones tiene para una ganadora aumentar de peso luego de recibir la corona.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín retomó como Miss Universe Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Durante una entrevista con La Mega, Vanessa explicó que, desde su experiencia, ser Miss Universe es un trabajo que implica mantener cierta imagen pública. Afirmó que no existe ninguna penalidad por parte de la organización si la reina sube de peso; sin embargo, todo depende de cómo quiera proyectarse y con qué imagen se sienta cómoda.

Artículos relacionados

“Si te subes de peso, tú lo puedes hacer; estás en todo tu derecho. Nadie te va a decir nada, pero es más cómo te quieres proyectar tú, como una persona saludable que mantiene ciertos parámetros físicos por ser una reina que quiere cuidar su imagen”.

Pulgarín recordó además el caso de una Miss Universe que subió de peso tras recibir la corona y fue duramente criticada, para ejemplificar su punto. Según ella, lo verdaderamente importante es que la reina se sienta bien consigo misma.

“Mira que una reina, una Miss Universo que se subió de peso, la criticaron muchísimo, pero al fin y al cabo era cómo ella se sintiera.

¿Cómo fue el regreso de Vanessa Pulgarín a Colombia tras participar en Miss Universe 2025?

Cientos de seguidores de Vanessa Pulgarín se reunieron en el Aeropuerto Internacional José María Córdova para recibirla con todos los honores tras su participación en Miss Universe 2025 en donde logró ingresar al top 12.

Artículos relacionados

Una vez la modelo de 34 años tocó suelo colombiano se encontró con una grata sorpresa, pues una multitud la esperaba con globos del color de la bandera de Colombia, y arreglos florales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia. La Jesuu

La Jesuu preocupó al revelar que padece afección de salud desde hace dos meses: "No sé qué hacer"

La Jesuu apareció nuevamente en redes sociales para contarle a sus seguidores cuál es su estado de salud en este momento.

La firme postura de Karina García sobre las relaciones amorosas Karina García

Karina García revela lo que espera en su próxima relación, ¿no espera menos?

Karina García causó revuelo al revelar cómo le gustan las relaciones románticas y fue contundente al decir lo que espera de su pareja.

Yina Calderón emociona a sus seguidores. Yina Calderón

Yina Calderón felicita a su hermana Juliana Calderón con curioso mensaje: "Un poquito borrachosa"

Yina Calderón celebró el cumpleaños de Juliana con un emotivo mensaje lleno de humor y cariño que encantó a sus seguidores.

Lo más superlike

Giovanny Ayala se pronunció tras el difícil momento que vivió tras la desaparición de su hijo Giovanny Ayala

Giovanny Ayala se pronunció tras el difícil momento que vivió tras la desaparición de su hijo

Giovanny Ayala rompió el silencio tras el difícil momento que atravesó durante semanas tras la desaparición de su hijo.

Boletas para Colombia vs. Portugal Selección Colombia

Revelan la millonada que vale la boleta para ver Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

Giselle Watson revela detalles sobre su relación con Altafulla Altafulla

Giselle Watson rompe el silencio y revela detalles sobre su vínculo con Altafulla

Demanda de Nodal contra Cazzu por trámites con su hija Cazzu

Christian Nodal exige saber en qué gasta Cazzu el dinero entregado para su hija Inti

La Segura compartió detalles de su espasticidad y llamó la atención sobre cómo identificar sus primeros signos. La Segura

¿Cómo detectar la espasticidad?, condición que sufre La Segura desde hace 10 años