Yailin se va de frente con un mensaje a quienes la critican: “Y eso que no tengo talento”

Yailin, la más viral, decidió romper el silencio y enviar un contundente mensaje en sus redes sociales a quienes cuestionan su talento artístico, aunque no reveló si iba para alguien en específico si dejó a todos impactados.

¿Cuál fue el mensaje que Yailin dejó a sus retractores?

A través de su cuenta oficial de Instagram donde suma más de 12 millones de seguidores la dominicana compartió una serie de mensajes en las historias lanzando pullas a quien la crítica.

Fiel a su estilo, Yailin compartió en una de sus historias un frase que despertó una ola de reacciones entre su fanaticada: “Y eso que no tengo talento, y si tuviera Jaime”, escribió acompañada de emojis de risas.

Mientras que en otra historia compartió con humor otra frase desatando reacciones: “me falta algo por hacer para cerrar Navidad, porque me encanta la época” y aunque generó un poco de confusión entre sus seguidores.

Yailin lanza dardo a sus detractores. (Foto: AFP)

Luego compartió otra historia en la que dejó un mensaje revelador: “Tengo miedo”, acompañada de un emoji de reno navideño y la legendaria canción “El venao”, cuya letra dice: “Y que no me digan en la esquina el venao, que eso a mí me mortifica”.

¿Quién es “Jaime”, el misterioso nombre con el que Yailin respondió a sus críticos?

Pero no todo quedó allí, más tarde la cantante dominicana decidió hacer otras historias similares con otros mensajes, sin embargo, hubo uno que llamó la atención: “Mañana van a conocer a Jaime”, con el mismo nombre con el que respondió a las críticas.

Aunque no ha revelado más información, la cantante dejó a muchos de sus seguidores intrigados y con la expectativa de lo nuevo que pueda anunciar, entre lo que se especula podría ser un lanzamiento musical o que ‘Jaime’ sea su nuevo compañero sentimental.

Lo cierto es que, la dominicana está en su mejor momento musicalmente hablando en la que ella misma describió como “ascenso imparable entre éxitos y récords”, a pesar de su corta trayectoria ha logrado importantes reconocimientos y nominaciones.

Recientemente fue incluida en lo que debes escuchar en 2025 de Billboard y hace poco deslumbró en la alfombra roja en los premios Premios Billboard de la Música Latina en Miami.