Manuela Gómez reveló qué es lo que más teme de ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026
¿Por qué Manuela Gómez está en shock tras ser confirmada como participante de La casa de los famosos Colombia 2026?
El pasado miércoles 10 de diciembre se confirmó a Manuela Gómez como la primera participante elegida por El Jefe de La casa de los famosos Colombia para participar en la tercera temporada del reality de la vida en vivo del Canal RCN.
Desde entonces la influenciadora se ha referido al anuncio para aclarar diversas preguntas que surgieron entre sus seguidores, además de las críticas que ha recibido por parte de otros creadores de contenido frente a su participación en el programa. Sin embargo, en esta ocasión dejó a un lado la opinión de terceros para comentar cómo se sentía con esta importante noticia.
Según comentó por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, a este punto aún no sabía cómo sentirse tras hacerse oficial su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.
“Todavía estoy en shock, o sea, yo todavía no lo puedo creer. Me levanto y digo: ufff, ya en esto me voy para el reality, o sea, Dios mío, es que en Protagonistas eso fue así. Esta vez es diferente, porque cada día que pasa es un día menos que me queda en mi libertad, en mi vida, en mis cosas, porque la verdad yo estoy muy contenta acá afuera”.
¿Qué es lo que más teme Manuela Gómez de ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026?
Así mismo, la reconocida influenciadora reveló que había algo que sin duda alguna iba a extrañar una vez ingresara a La casa de los famosos Colombia junto a los demás participantes, siendo esto su libertad.
Incluso, confesó que actualmente se encontraba bien con su vida, algo que no pasaba cuando se presentó como aspirante para la segunda temporada.
“Entonces va a ser muy duro meterme a La casa de los famosos, la vez pasada estaba aburrida con la vida”