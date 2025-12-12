Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manuela Gómez reveló qué es lo que más teme de ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026

Manuela Gómez confesó qué sigue en shock por su participación en La casa de los famosos y contó por qué.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Manuela Gómez confiesa el temor que la persigue antes de entrar a La casa de los famosos
El miedo oculto de Manuela Gómez antes de su ingreso a La casa de los famosos 2026. (Foto Canal RCN).

La influenciadora y empresaria Manuela Gómez confesó qué sigue en shock por su participación en La casa de los famosos Colombia 2026 tras revelar que hay algo que extrañará una vez inicié el reality de la vida en vivo.

Artículos relacionados

¿Por qué Manuela Gómez está en shock tras ser confirmada como participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

El pasado miércoles 10 de diciembre se confirmó a Manuela Gómez como la primera participante elegida por El Jefe de La casa de los famosos Colombia para participar en la tercera temporada del reality de la vida en vivo del Canal RCN.

Manuela Gómez participante confirmada de La casa de los famosos col 3
Manuela Gómez: empresaria y creadora de contenido, elegida directamente por el Jefe. (Foto Canal RCN)

Desde entonces la influenciadora se ha referido al anuncio para aclarar diversas preguntas que surgieron entre sus seguidores, además de las críticas que ha recibido por parte de otros creadores de contenido frente a su participación en el programa. Sin embargo, en esta ocasión dejó a un lado la opinión de terceros para comentar cómo se sentía con esta importante noticia.

Artículos relacionados

Según comentó por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, a este punto aún no sabía cómo sentirse tras hacerse oficial su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

“Todavía estoy en shock, o sea, yo todavía no lo puedo creer. Me levanto y digo: ufff, ya en esto me voy para el reality, o sea, Dios mío, es que en Protagonistas eso fue así. Esta vez es diferente, porque cada día que pasa es un día menos que me queda en mi libertad, en mi vida, en mis cosas, porque la verdad yo estoy muy contenta acá afuera”.

Manuela Gómez
Se reveló que Manuela Gómez va a estar en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Qué es lo que más teme Manuela Gómez de ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026?

Así mismo, la reconocida influenciadora reveló que había algo que sin duda alguna iba a extrañar una vez ingresara a La casa de los famosos Colombia junto a los demás participantes, siendo esto su libertad.

Artículos relacionados

Incluso, confesó que actualmente se encontraba bien con su vida, algo que no pasaba cuando se presentó como aspirante para la segunda temporada.

“Entonces va a ser muy duro meterme a La casa de los famosos, la vez pasada estaba aburrida con la vida”

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Hermana de Yina Calderón rompió en llanto tras ser criticada por no ser polémica

En pleno programa, Claudia, la hermana de Yina Calderón, no evitó las lágrimas porque la están tachando.

Jhonny Rivera rompe el silencio y revela cómo está realmente Andy Rivera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompe el silencio sobre el estado de salud de Andy Rivera

Jhonny Rivera reveló el verdadero estado de salud de Andy Rivera tras rumores recientes.

Reaparece Daniel Arenas Daniel Arenas

Daniel Arenas reaparece tras un año fuera de TV y anuncia su regreso a las telenovelas

Daniel Arenas reapareció tras un año lejos de la TV, retomando su carrera en una nueva producción de canal Internacional.

Lo más superlike

Talento internacional

Así agradeció Marco Antonio Solís a Karol G por incluirlo en 'La Premiere'

Marco Antonio Solís expresó su agradecimiento a Karol G tras aparecer en 'La Premiere', generando reacciones entre sus seguidores.

Tatiana Murillo habló de su amor platónico. La casa de los famosos

Tatiana Murillo realizó una curiosa petición que involucra a su amor platónico

Shakira habló sobre su famoso “Ferrari por Twingo” y reveló si hoy se arrepiente de haber escrito ese verso. Shakira

Shakira reflexiona sobre su icónica frase “Ferrari por Twingo”¿se arrepiente?

Boletas para Colombia vs. Portugal Selección Colombia

Revelan la millonada que vale la boleta para ver Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

La Segura compartió detalles de su espasticidad y llamó la atención sobre cómo identificar sus primeros signos. La Segura

¿Cómo detectar la espasticidad?, condición que sufre La Segura desde hace 10 años