Feid y Karol G dejaron pistas que revelarían que siguen juntos: ¿cuáles son?

Feid y Karol G no han dejado de ser noticia tras tantas especulaciones sobre el supuesto fin de su relación; los rumores nacieron en septiembre luego de no ver cercanía entre los artistas, sin embargo, podrían estar revelando pistas de que siguen juntos.

¿Qué se ha dicho sobre la relación de Karol G y Feid?

Mencionado anteriormente, en septiembre nacieron los rumores sobre la supuesta ruptura entre Karol G y Feid luego de que se haya evidenciado que ninguno de los artistas presumiera al otro en sus redes sociales.

Pistas revelarían que Karol G y Feid mantienen su relación. (Foto: Dia Dipasupil)

Todo indicaría que esta supuesta lejanía se habría dado para agosto, mes en el que tanto Feid como Karol G dejaron de interactuar con las publicaciones del otro.

Investigando a detalle el Instagram de cada uno, Salomón dejó de darle like a los posts de Carolina para mediados de ese mismo mes y de igual manera, la artista no volvió a dejar huellas de ella en el perfil de él.

¿Qué ha dicho Karol G sobre su relación con Feid?

Después de las pocas semanas en las que empezaron a difundirse los rumores sobre la relación de Carolina y Salomón, la artista habría hablado a través de un podcast en donde reveló detalles de su canción ‘Verano rosa’.

Allí, dijo que esa canción era tan importante que, por eso ocupaba el número 13 de su álbum ‘Tropicoqueta’ (su número favorito), además, menciono que, con quien hace esa canción, o sea Feid, le hace sentir como si siempre estuviera en un emocionante verano.

Estas palabras le dieron parte de tranquilidad a sus seguidores, además de que el cantante, para esos mismos días, compartió una foto en sus redes con el número 13.

Sin embargo, aunque los fans de los artistas sigan manteniendo la esperanza de que ellos siguen juntos, ninguno de los dos ha comunicado oficialmente qué ha pasado con su relación.

¿Cuáles son las pistas que revelarían que Karol G y Feid siguen juntos?

A través de redes sociales, ha circulado una teoría de los seguidores de los cantantes, quienes han detallado cada uno de sus movimientos.

Teorías apuntan a que Karol G y Feid siguen unidos. (Foto: Mike Coppola)

Según una cuenta fandom, Karol G salió en uno de sus más nuevos videos musicales con un juguete de burbujas verde, el color que identifica a Feid. Mientras que, por su lado, Feid habría estado en una de sus presentaciones usando dos pulseras, una verde y la otra rosa.

Aunque esto son solo teorías, se espera que alguno de los artistas salga públicamente a revelar la verdad sobre su relación.