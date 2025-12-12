Daniel Arenas reaparece tras un año fuera de TV y anuncia su regreso a las telenovelas

Daniel Arenas reapareció públicamente luego de un año en el que se mantuvo completamente alejado de los medios y las redes sociales.

¿Por qué Daniel Arenas decidió alejarse un año de la televisión?

Su ausencia generó diversas versiones sobre los motivos de su salida de su anterior programa, donde se especuló que una opinión sobre la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar habría generado inconvenientes.

Incluso circularon rumores que apuntaban a que Pepe Aguilar habría tenido influencia en esa decisión, aunque el actor aclaró en su momento que su retiro obedecía únicamente a razones personales.

Cuando anunció su salida del matutino que presentaba, Arenas explicó que se trataba de una decisión tomada desde lo personal.

El regreso de Daniel Arenas: así reaparece tras un año alejado de las pantallas(Foto: AFP)

En aquel momento afirmó que atravesaba un periodo en el que necesitaba enfocarse en sus prioridades y que su cambio obedecía a un asunto privado que requería concentración.

Posteriormente comunicó que se trasladaría a Estados Unidos, y desde ese anuncio no volvió a hacer apariciones públicas ni declaraciones.

¿Cómo es el regreso de Daniel Arenas a la televisión mexicana?

Durante ese año fuera de los reflectores, Daniel Arenas se mantuvo en silencio. No participó en nuevos proyectos televisivos y tampoco generó contenido en redes sociales, lo que generó el interés del público por conocer qué ocurriría con el presentador.

Luego de ese periodo sin apariciones mediáticas, Daniel Arenas regresó y lo hizo retomando su faceta como protagonista de telenovelas.

El actor ya se encuentra en México grabando “Guardián de mi corazón”, la nueva producción de Televisa Univision.

Daniel Arenas compartirá escenas con famosos artistas mexicanos, según fuentes internacionales las grabaciones ya iniciaron y desde la producción se han compartido algunas imágenes.

Su regreso ocurre casi cinco años después de su última aparición en una telenovela mexicana. Hace un año salió del programa matutino y, tras la polémica que se generó en torno a él y la dinastía Aguilar, no se sabía nada del actor y presentador colombiano.

No obstante, esto es lo único que se conoce de Daniel Arenas, pues en redes sociales no volvió a compartir ninguna publicación ni contenido.