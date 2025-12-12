Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Daniel Arenas reaparece tras un año fuera de TV y anuncia su regreso a las telenovelas

Daniel Arenas reapareció tras un año lejos de la TV, retomando su carrera en una nueva producción de canal Internacional.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Reaparece Daniel Arenas
El regreso de Daniel Arenas: así reaparece tras un año alejado de las pantallas (Foto: AFP)

Daniel Arenas reapareció públicamente luego de un año en el que se mantuvo completamente alejado de los medios y las redes sociales.

Artículos relacionados

¿Por qué Daniel Arenas decidió alejarse un año de la televisión?

Su ausencia generó diversas versiones sobre los motivos de su salida de su anterior programa, donde se especuló que una opinión sobre la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar habría generado inconvenientes.

Incluso circularon rumores que apuntaban a que Pepe Aguilar habría tenido influencia en esa decisión, aunque el actor aclaró en su momento que su retiro obedecía únicamente a razones personales.

Artículos relacionados

Cuando anunció su salida del matutino que presentaba, Arenas explicó que se trataba de una decisión tomada desde lo personal.

Reaparece Daniel Arenas
El regreso de Daniel Arenas: así reaparece tras un año alejado de las pantallas(Foto: AFP)

En aquel momento afirmó que atravesaba un periodo en el que necesitaba enfocarse en sus prioridades y que su cambio obedecía a un asunto privado que requería concentración.

Posteriormente comunicó que se trasladaría a Estados Unidos, y desde ese anuncio no volvió a hacer apariciones públicas ni declaraciones.

¿Cómo es el regreso de Daniel Arenas a la televisión mexicana?

Durante ese año fuera de los reflectores, Daniel Arenas se mantuvo en silencio. No participó en nuevos proyectos televisivos y tampoco generó contenido en redes sociales, lo que generó el interés del público por conocer qué ocurriría con el presentador.

Artículos relacionados

Luego de ese periodo sin apariciones mediáticas, Daniel Arenas regresó y lo hizo retomando su faceta como protagonista de telenovelas.

El actor ya se encuentra en México grabando “Guardián de mi corazón”, la nueva producción de Televisa Univision.

Daniel Arenas compartirá escenas con famosos artistas mexicanos, según fuentes internacionales las grabaciones ya iniciaron y desde la producción se han compartido algunas imágenes.

Su regreso ocurre casi cinco años después de su última aparición en una telenovela mexicana. Hace un año salió del programa matutino y, tras la polémica que se generó en torno a él y la dinastía Aguilar, no se sabía nada del actor y presentador colombiano.

No obstante, esto es lo único que se conoce de Daniel Arenas, pues en redes sociales no volvió a compartir ninguna publicación ni contenido.

Reaparece Daniel Arenas
El regreso de Daniel Arenas: así reaparece tras un año alejado de las pantallas (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Hermana de Yina Calderón rompió en llanto tras ser criticada por no ser polémica

En pleno programa, Claudia, la hermana de Yina Calderón, no evitó las lágrimas porque la están tachando.

Jhonny Rivera rompe el silencio y revela cómo está realmente Andy Rivera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompe el silencio sobre el estado de salud de Andy Rivera

Jhonny Rivera reveló el verdadero estado de salud de Andy Rivera tras rumores recientes.

Juliana Galvis reveló la pérdida que tuvo Juliana Galvis

Falleció ser querido de Juliana Galvis: la actriz lo despidió con desgarrador mensaje

Juliana Galvis se mostró devastada por la sorpresiva muerte de importante miembro de su familia y lo despidió con emotivo mensaje.

Lo más superlike

Talento internacional

Así agradeció Marco Antonio Solís a Karol G por incluirlo en 'La Premiere'

Marco Antonio Solís expresó su agradecimiento a Karol G tras aparecer en 'La Premiere', generando reacciones entre sus seguidores.

Tatiana Murillo habló de su amor platónico. La casa de los famosos

Tatiana Murillo realizó una curiosa petición que involucra a su amor platónico

Shakira habló sobre su famoso “Ferrari por Twingo” y reveló si hoy se arrepiente de haber escrito ese verso. Shakira

Shakira reflexiona sobre su icónica frase “Ferrari por Twingo”¿se arrepiente?

Boletas para Colombia vs. Portugal Selección Colombia

Revelan la millonada que vale la boleta para ver Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

La Segura compartió detalles de su espasticidad y llamó la atención sobre cómo identificar sus primeros signos. La Segura

¿Cómo detectar la espasticidad?, condición que sufre La Segura desde hace 10 años