Karina García rompió el silencio acerca del su difícil pasado: esto dijo

Karina García rompió el silencio acerca de los trabajos que tuvo en su pasado y cómo superó difíciles momentos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué dijo Karina García de su ce su pasado? | Foto: Canal RCN

Una de las creadoras de contenido digital más reconocidas del país es Karina García, quien ha tenido un importante recibimiento a través de las diferentes plataformas digitales al ser una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Karina García se ha convertido en tendencia tras una sorprendente confesión acerca de las adversidades que atravesó en el pasado, en especial, cuando fue enfermera.

¿Cuál fue la complicada situación que enfrentó Karina García en el pasado?

Es clave mencionar que Karina García se ha destacado en los últimos meses al contarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida personal, en especial, por ser ganadora de un programa internacional.

¿Qué trabajo tuvo Karina García hace varios años? | Foto: Canal RCN

Tras su regreso a Colombia, Karina ha acaparado la atención mediática tras ser una de las invitadas especiales en el programa de ‘Tamo en vivo’, en el que confesó varios acontecimientos de su vida personal, expresando las siguientes palabras:


“Miro a esa niña soñadora, a esa enfermera que trabajaba tan duro en la clínica que se levantaba todos los días a tener turnos de 12 horas y me siento supremamente orgullosa. Esa adolescente que soñaba con estar en televisión, que soñaba con presentar, que soñaba con cosas tan grandes, la verdad, fue gratificante para mí. Los sueños se hacen realidad, si luchas por ellos”, agregó.

Es clave mencionar que Karina se ha convertido en símbolo de esperanza para todos sus seguidores, demostrando cómo superó los difíciles momentos que enfrentó en el pasado y demostrar la gran persona que es en la actualidad.

¿Cuál fue el gran paso que tuvo Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Sin duda, Karina cautivó a todos sus seguidores al ser parte de una de las celebridades más destacadas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN, en el que tuvo un especial recibimiento.

¿Cómo se destacó Karina García en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así también, varios internautas fueron testigos de su exrelación con el cantante y ganador del reality, Altafulla, quienes se convirtieron en tendencia durante meses.

Por el momento, Karina se encuentra soltera y, aunque no ha confirmado tener otra relación, ha demostrado que ha estado enfocada en llevar a cabo todos sus proyectos a nivel personal y profesional.

