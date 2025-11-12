Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Claudia Bahamón revela fotos de su grado como arquitecta y causa emoción en redes

Claudia Bahamón sorprendió a sus seguidores al compartir las fotos de su grado como arquitecta y recordar este día especial.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Claudia Bahamón revela a sus seguidores las fotos del día de su grado como arquitecta. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Freepik)

La presentadora Claudia Bahamón abrió el baúl de los recuerdos para compartir con sus más de cinco millones de seguidores en Instagram fotos inéditas de su grado como arquitecta, generando sorpresa y emoción.

¿Qué fotos compartió Claudia Bahamón de su grado como arquitecta?

Por medio de su red social, la empresaria huilense cargó tres instantáneas del día que logró graduarse como arquitecta profesional en 2003 de la Universidad Javeriana.

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity Colombia
Claudia Bahamón dejó ver con las fotos de su grado de arquitecta, que los años no le pasan. (Foto: Canal RCN)

En ellas aparece Claudia como si los años no le hubieran pasado, sentada junto a varios de sus compañeros mientras en sus piernas reposa su cartón académico.

En la segunda foto aparece la presentadora de MasterChef Celebrity Colombia junto a sus padres: Germán Bahamón, quien falleció en 2019 tras un accidente de tránsito provocado por un microsueño, y su madre, quien lleva su mismo nombre.

Y por último aparece una foto familia, donde se puede observar a la modelo junto a sus padres y sus tres hermanos varones: Germán, Camilo y Mateo.

¿Cómo reaccionaron las redes a las fotos del grado de Claudia Bahamón como arquitecta?

Como era de esperarse, los seguidores de la presentadora acudieron a los comentarios para destacar que su belleza sigue intacta y que, sin duda, la heredó de sus padres.

Asimismo, muchos se preguntaron por qué nunca participó en un concurso de belleza para ir a Miss Universo, mientras otros resaltaron cualidades propias de la arquitectura que, según ellos, la describen a la perfección.

Además, otras celebridades de Canal RCN como la presentadora de noticias, Inés María Zabarain y Valentina Taguado halagaron su belleza con lindos mensajes.

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity Colombia
Claudia Bahamón emocionó a sus seguidores con sus fotos de su grado como arquitecta. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo llegó Claudia Bahamón a presentar noticias sin ser periodista?

Claudia Bahamón llegó a presentar televisión sin ser periodista gracias a una oportunidad en RCN en 2002.

Aunque estaba a punto de graduarse como arquitecta y no tenía experiencia, llamó la atención del directivo de ese entonces, Gabriel Reyes, quien le propuso que realizara un casting para ser presentadora.

Bahamón aseguró que le fue mal, pero el directivo confío en ella y le dio la oportunidad, permitiéndole que figuras como Jota Mario Valencia la ayudaran a mejorar y hacer que hoy sea una de las presentadoras más reconocidas del país, pese a no estudiar comunicación.

