Claudia Bahamón presenció impresionante fenómeno natural en Islandia

Claudia Bahamón, una de las personalidades más queridas de la televisión nacional, recientemente captó la atención en redes sociales tras revelar que presenció impresionante fenómeno natural en Islandia.

Artículos relacionados Talento nacional Así luce hoy Hanny Vizcaíno, la recordada Isabel de Pa’ Quererte

¿Cuál fue el impresionante fenómeno natural que presenció Claudia Bahamón?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida presentadora de MasterChef Celebrity acumula millones de seguidores, se mostró impactada y emocionada de poder ser testigo de un momento como este.

Artículos relacionados Influencers Mariana Zapata divide opiniones tras particular baile desde un auto en República Dominicana

"Estaba dormida... a media noche una llamada de recepción: "Hay actividad de auroras boreales, si quieren verlas es momento de salir", fueron las palabras que escribió Bahamón por medio de sus historias.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

¿Qué fenómeno natural presenció Claudia Bahamón?

De acuerdo con el relato de la también modelo opita, tan pronto recibió el anuncio, no pudo salir a ver las auroras, ya que en este momento la temperatura era de -9C, además tenía una "gripa brutal" que la llevó a sentirse maluca.

Claudia Bahamón presumió fenómeno natural en redes. Foto | Canal RCN.

"Subí el black out de la ventana y la magia se asomó. Wow wow wow", agregó la conductora del reality de cocina para describir cuál fue su primera impresión tan pronto vio este fenómeno natural.

¿En qué país se encuentra Claudia Bahamón de vacaciones?

A lo largo de los últimos días, Claudia ha compartido detalles de su más reciente viaje por varios rincones de Islandia, destino al que llegó para maravillarse con cada uno de las experiencias que le ha permitido vivir la naturaleza.

Este es el fenómeno natural que presenció natural Claudia Bahamón. Foto | Canal RCN.

Además de presumir algunos países de estas merecidas vacaciones por esta región del mundo, Claudia, quien es una mujer abanderada por el cuidado del medio ambiente de nuestro país, también ha aprovechado para hacer pedagogía sobre varios asuntos relacionado con este tema y sobre todo para invitar a todos a tener un poco de consciencia respecto a las causas ambientales.

Por ahora, Bahamón continúa recorriendo distintos lugares y compartiendo su testimonio con la comunidad que ha construido en esta red social.