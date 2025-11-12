Hija de Karina García tuvo percance de salud en República Dominicana

Isabella Vargas, la hija mayor de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, compartió una inesperada anécdota sobre el percance de salud que tuvo durante su visita a República Dominicana.

¿Cuál fue el percance de salud que tuvo Isabella Vargas en República Dominicana?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Isabella Vargas compartió una inesperada anécdota que tomó por sorpresa a los internautas.

Isabella Vargas, hija de Karina García, es activa en redes sociales | Foto del Canal RCN.

Pues una vez llegó a Medellín y con un semblante diferente, la hija mayor de Karina García comentó que durante su visita a República Dominicana en donde estuvo acompañando a su mamá tras la finalización de un importante proyecto, había tenido un percance de salud que la llevó a perder cerca de cinco kilos en una semana.

Según comentó la comida de República Dominicana le habría caído mal a su organismo ya que consideraba que esta era muy condimentada y se alejaba por completo a lo que usualmente solía consumir en su hogar.

Karina García volvió a Colombia y sus fans la recibieron con flores, música y mucho amor. Foto Canal RCN

Esto habría ocasionado daño estomacal a tal punto de tener que consumir suero casi toda su estadía, y llevándola a perder cerca de cinco kilos.

“Ustedes me ven aquí muy normal, pero cómo les parece que bajé como cinco kilos en República Dominicana. Estuve súper enferma, hubo una semana en la que casi no comía absolutamente casi nada, era a punta de sueros. La comida de allá es muy rica, pero es muy condimentada. Entonces ya me estaba haciendo mucho daño, estoy muy delgada”.

¿Cuál es el estado de salud actual de Isabella Vargas?

Vale la pena destacar que actualmente Isabella Vargas ya se encontraría mejor y estaría lista para retomar sus entrenamientos físicos en el gimnasio para recuperar su figura, pues este percance de salud la habría adelgazar más de la cuenta.

“Guarden esta imagen muchachos, porque se viene el retome del gimnasio”

Por lo pronto, la joven prometió un cambio físico para seguir con sus planes alimenticios y rutinas a las que está acostumbrada.