El actor venezolano Juan Alfonso “El Gato” Baptista relató cómo vivió uno de los episodios más difíciles de su vida en una reveladora entrevista al enfrentar una parálisis facial.

¿Qué dijo El Gato Baptista sobre las críticas y los prejuicios tras su parálisis facial?

En una conversación con Juan Pablo Raba en el pódcast Los hombres sí lloran, el actor explicó que a sus 19 años sufrió de esta enfermedad que hizo que le cambiara su forma de hablar y comer.

Según Baptista, todo comenzó mientras grababa su primer proyecto televisivo, A todo corazón, cuando un brusco cambio de temperatura le provocó la parálisis.

“Me tocó volver a hablar, aprender a hablar cuando ya sabía hablar porque tenía diecinueve años. Entonces, me tocó volver a hablar y comer, y se me caía la boca, una parálisis facial”, explicó el actor.

Este suceso influyó en tanto en su vida personal y profesional durante más de dos décadas, pues el actor venezolano enfrentó el juicio social, con comentarios que le hacían sobre su aspecto y forma de hablar, situación que lo afecto mucho.

“A veces yo me tomo un trago o hago algo y la gente, sin saber, vuelve y juega… nadie sabe que cada quien lleva un proceso en su vida”, aseguró El Gato Baptista

El actor también relató que, pese a las críticas, la resiliencia fue clave para superar los obstáculos.

¿Qué mensaje dejó El Gato Baptista sobre la empatía?

“Estás sentado aquí hablando y me molesta, así es. Entonces es arrech0”, señaló El Gato Baptista diciendo que su mensaje no busca generar lástima de la gente, sino por el contrario mostrar la importancia de la empatía hacía los demás.

Durante el pódcast, El Gato también reflexionó sobre la humanidad y el trato hacia las personas, especialmente figuras públicas hablando sobre las críticas que muchas veces hacen sin fundamento.

“Todo el mundo ahí hablando… tratémonos bien. Busquemos las virtudes de lo que somos”, expresó visiblemente afectado durante la entrevista con Juan Pablo Raba.

Por supuesto, los internautas opinaron y expresaron: “Creo que el señor Gato tenía tanto por sacar y decir que prácticamente entró de una al tema. A veces solo queremos ser escuchados”, fue uno de los comentarios.