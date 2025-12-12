Altafulla divide opiniones en redes al comer con la mano en San Andrés: “Le fallé al glamur"

Altafulla, cantante y ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, generó opiniones divididas en redes sociales por un gesto mientras se comía una cazuela de mariscos.

Altafulla está de visita en San Andrés. (Foto de Altafulla Canal RCN) (Foto de la cazuela Freepik)

El artista se encuentra en la isla de San Andrés, a donde llegó recientemente y causó revuelo al recorrer el lugar en un moto pirata, situación que fue celebrada por los pobladores que lo reconocieron de inmediato.

¿Por qué generó controversia el video de Altafulla comiendo cazuela de mariscos en San Andrés?

En el clip compartido por el cantante se le ve disfrutando de un plato de mar, pero lo que llamó la atención de los internautas fue la manera en que cogió todo el arroz del plato con la mano y lo echó dentro de la cazuela.

“Le fallé al glamur, pero le pegué divino”, escribió Altafulla en su publicación.

Mientras algunos celebraron su sencillez y autenticidad, otros lo criticaron por no usar cubiertos para manipular la comida.

Más allá de la ola de comentarios, Altafulla atraviesa un gran momento profesional.

El 29 de noviembre se presentó en el Megaland 2025, realizado en el estadio El Campín de Bogotá, frente a más de 38 mil personas.

Su show fue uno de los más esperados de la jornada y reafirmó su lugar como uno de los artistas emergentes con mayor proyección en la escena musical colombiana.

¿Altafulla fue el artista más buscado en Google Colombia?

Además, el cantante barranquillero fue la persona más buscada en Google Colombia en 2025, este resultado lo posiciona como uno de los hombres más relevantes del entretenimiento nacional.

Además de su éxito en búsquedas, el artista ha sabido capitalizar su influencia. Su participación en campañas con marcas reconocidas ha demostrado que su impacto trasciende la música y la televisión.

El cantante también ha mostrado interés en explorar nuevos géneros musicales y colaboraciones con artistas internacionales, lo que abre la posibilidad de que su carrera se expanda más allá de las fronteras colombianas.

El impacto de Altafulla refleja una nueva era en la música y el entretenimiento colombiano, donde las redes sociales y los escenarios se complementan para construir carreras sólidas.