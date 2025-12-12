Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla divide opiniones en redes al comer con la mano en San Andrés: “Le fallé al glamur"

Altafulla sorprendió a sus seguidores tras disfrutar una cazuela de mariscos con la mano durante su visita a San Andrés.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Altafulla causa revuelo entre sus seguidores por su forma de comer.
Altafulla causa revuelo entre sus seguidores al comer una cazuela de mariscos con la mano. (Foto de Altafulla Canal RCN) (Foto de la cazuela Freepik)

Altafulla, cantante y ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, generó opiniones divididas en redes sociales por un gesto mientras se comía una cazuela de mariscos.

Altafulla sorprende a sus seguidores de San Andrés.
Altafulla está de visita en San Andrés. (Foto de Altafulla Canal RCN) (Foto de la cazuela Freepik)

Artículos relacionados

El artista se encuentra en la isla de San Andrés, a donde llegó recientemente y causó revuelo al recorrer el lugar en un moto pirata, situación que fue celebrada por los pobladores que lo reconocieron de inmediato.

¿Por qué generó controversia el video de Altafulla comiendo cazuela de mariscos en San Andrés?

En el clip compartido por el cantante se le ve disfrutando de un plato de mar, pero lo que llamó la atención de los internautas fue la manera en que cogió todo el arroz del plato con la mano y lo echó dentro de la cazuela.

“Le fallé al glamur, pero le pegué divino”, escribió Altafulla en su publicación.

Mientras algunos celebraron su sencillez y autenticidad, otros lo criticaron por no usar cubiertos para manipular la comida.

Más allá de la ola de comentarios, Altafulla atraviesa un gran momento profesional.

El 29 de noviembre se presentó en el Megaland 2025, realizado en el estadio El Campín de Bogotá, frente a más de 38 mil personas.

Su show fue uno de los más esperados de la jornada y reafirmó su lugar como uno de los artistas emergentes con mayor proyección en la escena musical colombiana.

Artículos relacionados

¿Altafulla fue el artista más buscado en Google Colombia?

Además, el cantante barranquillero fue la persona más buscada en Google Colombia en 2025, este resultado lo posiciona como uno de los hombres más relevantes del entretenimiento nacional.

Además de su éxito en búsquedas, el artista ha sabido capitalizar su influencia. Su participación en campañas con marcas reconocidas ha demostrado que su impacto trasciende la música y la televisión.

Artículos relacionados

El cantante también ha mostrado interés en explorar nuevos géneros musicales y colaboraciones con artistas internacionales, lo que abre la posibilidad de que su carrera se expanda más allá de las fronteras colombianas.

El impacto de Altafulla refleja una nueva era en la música y el entretenimiento colombiano, donde las redes sociales y los escenarios se complementan para construir carreras sólidas.

Altafulla fue la persona más buscada en Google Colombia.
Altafulla fue el artista más buscado en Colombia. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W es elogiada tras cumplir importante sueño

La influenciadora Luisa Fernanda W sorprendió al mostrar una faceta distinta y ser portada de una reconocida revista.

La Liendra se siente querido. La Liendra

La Liendra habla de su cambio de contenido en redes: "Me siento conectado con todo el público"

La Liendra asegura que su nueva etapa en redes sociales, más educativa y reflexiva, lo acercó más a sus seguidores.

Carla Giraldo y su hijo Carla Giraldo

Carla Giraldo presumió el talento de su hijo para tocar la batería

La presentadora Carla Giraldo se mostró feliz y orgullosa al mostrar el talento musical de uno de sus hijos.

Lo más superlike

Johanna Fadul reaccionó a su participación en La casa de los famosos Colombia Johanna Fadul

Johanna Fadul rompió el silencio tras confirmarse que estará en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Johanna Fadul se sinceró tras confirmarse su participación en La casa de los famosos Colombia 2026 e hizo inesperada confesión.

El hombre con 17 novias fue descubierto Viral

El caso del Sr. Yuan: el hombre con 17 novias que fue descubierto tras un accidente de tránsito

J Balvin comparte curioso momento mientras se alista para su esperado concierto en Bogotá J Balvin

J Balvin alista su concierto en Bogotá y crecen los rumores sobre los invitados sorpresa

¿Dolores de cabeza, irritabilidad o problemas de equilibrio? Estos síntomas podrían ser más importantes de lo que crees. Salud

Síntomas de un posible tumor cerebral que muchos ignoran sin saberlo

Talento internacional

Así agradeció Marco Antonio Solís a Karol G por incluirlo en 'La Premiere'