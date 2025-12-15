¡Adiós a un cantante y comediante! Murió ícono del entretenimiento de manera inesperada: ¿quién fue?

En las últimas horas, se confirmó la noticia del fallecimiento de reconocido compositor y comediante, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, destacándose por su buen sentido del humor.

Así también, el cantante se destacó a lo largo de su carrera en demostrar que el buen sentido era parte fundamental en su vida, en especial por dejar un importante legado en el campo artístico, ganándose el cariño de sus seguidores durante años.

¿Quién fue el reconocido cantante y comediante que falleció en las últimas horas?

El nombre de Ernesto Acher se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su fallecimiento hace unas horas, dejando un profundo vacío por parte de sus allegados.

¿Cómo se confirmó la causa de muerte de Ernesto Acher? | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada por parte de la agrupación musical en la que Ernesto adquirió gran visibilidad durante años llamada: ‘Les Luthiers’, quienes revelaron la noticia a través de un emotivo video que compartieron a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 510 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Adiós, querido Ernesto. Siempre reconoceremos tu valioso aporte e inmensa creatividad. 9/10/1939 - 12/12/2025”, agregó la agrupación Les Luthiers.

Así también, el medio de comunicación internacional argentino ‘Rosario Tres’ también confirmó la noticia a través de un comunicado oficial anunciando que el intérprete falleció a sus 86 años, destacándose por su buen sentido del humor y, también, por fusionar la música y la comedia:

“A los 86 años, falleció Ernesto Acher, músico, compositor y humorista clave en la historia de Les Luthiers. Su legado dejó una huella imborrable en la música y el humor en Argentina y el mundo hispanohablante”.

Este fue el importante legado que dejó Ernesto Acher a lo largo de su carrera. | Foto: Freepik

¿Cuál fue el importante legado que dejó Ernesto Acher a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Es clave mencionar que el nombre de Ernesto Acher ha dejado un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial en Argentina, convirtiéndose en un gran referente del humor al ser parte durante más de 15 años en la agrupación ‘Les Luthiers’, en la que duró hasta aproximadamente el año 1986.

Posteriormente, le dio vida a icónicos personajes que han sido recordados por parte de sus seguidores, quienes también resaltaron su gran habilidad en el mundo de la televisión como: ‘Bufón Copoletto’ y ‘Capitán de bergatín’.