Reconocida influenciadora se quebró en llanto tras proponerle matrimonio a su pareja: así fue

En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de la emotiva reacción que tuvo una reconocida creadora de contenido tras la especial propuesta de matrimonio que le hizo su a su pareja.

Además, la reacción de la influenciadora ha conmocionado a sus seguidores tras quebrarse en llanto tras anunciarles a sus seguidores que dará un importante momento a nivel emocional tras el curioso gesto con el que impresionó a su prometido.

¿Quién es la reconocida influenciadora que rompió en llanto tras propuesta de matrimonio que hizo?

Es clave mencionar que una de las familias colombianas más destacadas del país son ‘Los Chicaneros’, quienes se han convertido en tendencia en los últimos años tras realizar varios sketches en sus redes sociales acerca de plasmar en su contenido varios acontecimientos de su vida personal.

Recientemente, María Cristina Bravo, una de las integrantes de ‘Los Chicaneros’, sorprendió a sus seguidores con un video el cual compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores acerca de la propuesta de matrimonio que le hizo a su esposo tras llevar 30 años casados, expresando las siguientes palabras:

“Yo me quiero volver a casar con el gordo aquí en Estados Unidos, entonces mandé a hacer unas argollas nuevas y hoy le voy a proponer matrimonio. Él no tiene ni idea”, agregó María Cristina.

En el video se refleja que la pareja de influenciadores se ha convertido en una de las más estables en el mundo del entretenimiento, posteriormente, María se quebró en llanto tras sorprender a sus seguidores con la emotiva noticia y por el ramo de flores que recibió por parte de Nelson Botero.

¿Cómo fue la especial propuesta de matrimonio que la influenciadora le hizo a su pareja?

Desde luego, varios internautas han acaparado la atención mediática con la especial propuesta de matrimonio que le hizo María a su esposo, con el que lleva más de 30 años de casado, pero quiere volver a celebrar su amor, con una boda especial:

