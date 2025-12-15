Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido futbolista confirmó que se convertirá en padre por primera vez: "Ya falta poco"

Famoso futbolista se ha convertido en tendencia tras confirmar que será padre por primera vez con curiosa confesión.

María Camila Arteaga
Reconocido futbolista confirmó que se convertirá en padre por primera vez: “Ya falta poco”
¿Quién es el famoso futbolista que será padre por primera vez? | Foto: Freepik

En las últimas horas, un reconocido futbolista se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar que se convertirá en padre por primera vez, generando una ola de comentarios por parte de sus seguidores.

Además, el futbolista ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas, quienes se han sorprendido por la especial noticia en la que el futbolista confesó que está atravesando por un importante momento a nivel emocional.

¿Quién es el reconocido futbolista que se convertirá en padre por primera vez?

Uno de los futbolistas argentinos con gran influencia a nivel internacional es Julián Álvarez, quien en la actualidad ha sido uno de los más destacados en el fútbol español al ser uno de los jugadores del Atlético de Madrid y ser parte de la Selección Argentina de Fútbol.

Reconocido futbolista confirmó que se convertirá en padre por primera vez: “Ya falta poco”
Él es Julián Álvarez, el futbolista que será padre por primera vez. | AFP: Jhon Thys

Por su parte, el futbolista ha acaparado la atención mediática tras confirmar la sorprendente noticia en sus redes sociales que se convertirá en padre por primera vez, en especial por la ráfaga de fotografías que compartió junto a su actual pareja, expresando las siguientes palabras:

“Ya falta poco para el debut de Amadeo en este gran equipo. Te esperamos con mucho amo”, agregó Julián en la descripción de la publicación.

En la ráfaga de fotografías se evidencia que Julián disfrutó de la especial compañía de su pareja y de su mascota, quienes se encuentran bajo la expectativa del nacimiento de su primer hijo, quien se convertirá en una de sus principales fuentes de inspiración.

Reconocido futbolista confirmó que se convertirá en padre por primera vez: “Ya falta poco”
¿Cómo confirmó el futbolista que será padre por primera vez? | Foto: Freepik

Así también, la cuenta oficial del Atlético de Madrid aprovechó la oportunidad para compartir en la descripción de la publicación del jugador, las siguientes palabras:

“Qué ganas de conocerte pronto, Amadeo”, agregó la cuenta oficial del equipo.

¿Qué significa Amadeo, el nombre del primogénito del futbolista argentino?

Desde que Julián Álvarez confirmó que se convertirá en padre por primera vez, varios internautas se han sorprendido con el significado de su primogénito.

Por esta razón, Amadeo es de origen latino, el cual significa que es amado por Dios, según varios expertos. Así también, se la han dado un especial significado a raíz de ser uno de los nombres más reconocidos en Argentina o en distintas partes del mundo.

