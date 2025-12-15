Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ellos son los hijos de Marilyn Patiño, participante de La casa de los famosos Colombia

La actriz Marilyn Patiño, participante confirmada a La casa de los famosos Colombia, es madre de tres pequeños.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Marilyn Patiño
Marilyn Patiño es mamá de tres niños/Canal RCN

La actriz Marilyn Patiño se convirtió en la cuarta participante confirmada por el Jefe para hacer parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Marilyn Patiño estará en La casa de los famosos Colombia?

La caleña se mostró muy feliz de ingresar a la casa más famosa de Colombia, donde prometió dar lo mejor de ella para poder llevarse la millonaria suma de dinero que obtiene el ganador.

Marilyn patiño con sus hijos

Según reveló desteta la hipocresía y no le teme a nada, pues según señaló no tiene nada que perder.

Debido a su confirmación para estar en el reality, miles de internautas han reaccionado a su participación, tanto así que muchos se han mostrado interesados por su vida personal.

¿Quiénes son los hijos de Marilyn Patiño?

La actriz sostuvo un romance con el fallecido empresario Héctor Fabián Bonilla Ulloa, con quien tuvo sus dos hijos mayores Valentino, quien nació en el año 2018 y Samuel, a quien dio a luz en el año 2020.

Marilyn patiño en la casa de los famosos colombia

Posteriormente, la actriz decidió darse una nueva oportunidad en el amor, con cuya relación fue más reservada en sus redes sociales, pues no la presumió en sus redes sociales, y de la que surgió su pequeña Milagros, a quien tuvo a principio de este 2025.

A través de sus redes sociales, los ha mostrado y ha destacado lo mucho que los quiere y lo feliz que es con sus pequeños a su lado.

Además, de mostrar cuánto los complace para verlos alegres, detallando que ella es medio Grinch en Navidad, pero decidió hacer una sesión de fotos navideñas con ellos para que estos sientan la magia de estas festividades a su lado.

"Debo reconocer que soy una Grinch, pero por ver a mis hijos felices me vuelvo papá Noel y niño Dios al mismo tiempo", dijo.

Por ahora, Marilyn Patiño se encuentra acaparando la atención de miles de internautas que están a la expectativa de lo que pueda pasar con su participación en La casa de los famosos Colombia y cómo utilizará el poder que tiene, el cual hasta el momento es desconocido.

