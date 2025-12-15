Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Ferrer contó el estrés que vivió esperando su Green Card antes de sorprender a J Balvin

Valentina Ferrer contó cómo la espera por su Green Card le impidió viajar y terminó en una emotiva sorpresa para J Balvin.

Valentina Ferrer habló del estrés por su Green Card y la sorpresa a J Balvin
Así fue la espera de Valentina Ferrer por su Green Card antes del concierto de J Balvin.

Valentina Ferrer, esposa de J Balvin, se apoderó de las tendencias en redes sociales luego de la sorpresa que le dio al cantante paisa durante una de sus presentaciones en Bogotá.

¿Por qué Valentina Ferrer sorprendió a J Balvin en concierto en Bogotá?

Según lo revelado por el propio J Balvin, Valentina Ferrer no había podido viajar a Medellín con él para su esperado concierto, ya que no contaba con un documento legal que le permitiera salir de Estados Unidos.

Este impedimento también hacía pensar que no podría acompañarlo en su show en Bogotá, realizado el pasado sábado 13 de diciembre en el estadio El Campín, al igual que su pequeño hijo Río.

Sin embargo, uno de los momentos que rápidamente se volvió viral en redes sociales ocurrió cuando, en medio del espectáculo, Valentina Ferrer y Río aparecieron por sorpresa saliendo al escenario, generando una reacción inmediata del artista.

El gesto provocó lágrimas en J Balvin, así como emoción entre los asistentes y quienes vieron el momento a través de redes sociales.

Valentina Ferrer habló del estrés por su Green Card y la sorpresa a J Balvin
Así fue la espera de Valentina Ferrer por su Green Card antes del concierto de J Balvin. (Foto: AFP)

Durante ese instante, el cantante explicó públicamente que su esposa no había podido salir de Estados Unidos debido a temas relacionados con la Green Card.

¿Qué contó Valentina Ferrer sobre su Green Card?

Tras varios meses de espera, el permiso finalmente llegó justo cuando más lo necesitaba. A través de su cuenta de TikTok, Valentina Ferrer contó que el documento fue aprobado el viernes a las 8:00 de la noche.

“Me tuvo con gastritis del estrés. Todos los días esperándola y cuando dije ‘ya fue, no llegó’, pum, llegó”, expresó la modelo argentina.

Este momento lo compartió mediante un emotivo video en el que se ve a Río corriendo a abrazar a su mamá, mientras ella, visiblemente feliz, relataba lo sucedido.

Valentina Ferrer habló del estrés por su Green Card y la sorpresa a J Balvin
Así fue la espera de Valentina Ferrer por su Green Card antes del concierto de J Balvin. (Foto: AFP)

Los comentarios no tardaron en aparecer, con mensajes de bienvenida a Bogotá y otros celebrando que finalmente pudiera viajar.

Algunos usuarios elogiaron lo especial que fue verla en la capital colombiana con mensajes como “Espectacular verte en Bogotá”, a los que Valentina respondió con emojis de corazón.

Otros seguidores incluso le pidieron que contara con más detalle la historia de la espera, a modo de storytelling, recordando que durante varios meses no pudo salir del país, ni siquiera por motivos laborales, como acostumbraba a hacerlo.

 

