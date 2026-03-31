Días recomendados de abril para cortarte el cabello según el calendario lunar, ¿cuáles son?

Cada mes, muchas personas consultan el calendario lunar para elegir los mejores días para cortarse el cabello, con la creencia de que las fases de la Luna pueden influir en su crecimiento, fortaleza y apariencia.

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¿Qué días de abril son recomendados para cortarse el cabello?

Aunque no existe evidencia científica que lo confirme, la tradición sigue siendo muy popular.

De acuerdo con el calendario lunar, cada fase de la Luna estaría asociada a diferentes efectos en el cabello.

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Por ello, quienes siguen esta práctica planifican sus cortes según el objetivo que buscan: crecimiento rápido, mayor fortaleza o mantener el largo por más tiempo.

Durante la Luna creciente, que en abril se ubica en la primera parte del mes, se considera que el cabello crece más rápido después del corte.

Mejores días de abril para cortarse el cabello según las fases de la Luna. (Foto: Freepik)

Por esta razón, se recomienda cortarlo entre el 5 y el 12 de abril aproximadamente, si el objetivo es estimular su crecimiento.

Por otro lado, la Luna llena es asociada con mayor fuerza y volumen. En este caso, se sugiere aprovechar los días cercanos al 13 y 14 de abril, ya que se cree que el cabello puede quedar más fuerte y con mejor apariencia.

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¿Qué días se deben evitar cortarse el cabello según las fases lunares?

En la Luna menguante, que ocurre después de la Luna llena, se cree que el crecimiento del cabello se vuelve más lento.

Mejores días de abril para cortarse el cabello según las fases de la Luna. (Foto: Freepik)

Esto es ideal para quienes desean mantener su corte por más tiempo sin que crezca rápidamente.

En abril, esta fase se ubica desde el 15 hasta el 27 aproximadamente, siendo un periodo elegido por quienes prefieren conservar el estilo por más tiempo.

Finalmente, la Luna nueva, alrededor del 28 de abril, es considerada por algunos como un momento de renovación, aunque no es la fase más recomendada para cortes si el objetivo es el crecimiento.