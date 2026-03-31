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Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, confirma que tiene cáncer y revela cómo lo está afrontando

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, habló sobre su diagnóstico médico y de lo que viene ahora tras biopsia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, confirma que tiene cáncer de seno
Claudia Serrato revela detalles de su diagnóstico de cáncer de seno. (Foto: Canal RCN)

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, reveló una información relacionada con su estado de salud que generó impacto entre los seguidores de la actriz colombiana.

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¿Qué dijo Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, sobre su diagnóstico?

A través de las historias de Instagram Claudia Serrato reveló que tras una biopsia realizada en su seno derecho, le fue diagnosticado cáncer de seno, según lo que contó la noticia fue conocida el pasado viernes en horas de la tarde.

La representante explicó que el momento ha sido complejo de asimilar y que aún se encuentra en proceso de aceptar la situación.

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En sus declaraciones, señaló que ha tenido dificultades para expresarlo en voz alta y que está enfrentando este diagnóstico desde una perspectiva diferente e intenta encontrar el propósito.

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, confirma que tiene cáncer de seno
Claudia Serrato revela detalles de su diagnóstico de cáncer de seno. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, Claudia Serrato indicó que las personas cercanas a ella ya están al tanto del proceso que está viviendo y que también ha decidido compartir parte de esta etapa con sus seguidores a través de sus redes sociales.

En medio de su relato, Claudia Serrato también habló sobre los primeros pasos médicos que ha seguido tras el diagnóstico.

Confirmó que ya tuvo una primera cita con un especialista en mastología, como parte de los exámenes y evaluaciones que hacen parte del proceso médico en la que además expresó agradecimiento hacia los profesionales de la salud que la han acompañado en este momento, así como hacia su entorno cercano.

Mencionó que ha recibido apoyo de personas de su círculo personal y laboral, incluyendo actores y actrices con quienes trabaja.

¿Qué viene ahora en el proceso de salud de Claudia Serrato, la manager de Lina Tejeiro?

Claudia Serrato también informó que en los próximos días continuará realizándose diferentes exámenes médicos con el fin de determinar los siguientes pasos del tratamiento.

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Además, Claudia Serrato pidió acompañamiento y oraciones por parte de sus seguidores, señalando la importancia del apoyo en este momento: “tengo que encontrar el propósito, para darle el valor que se merece”.

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, confirma que tiene cáncer de seno
Claudia Serrato revela detalles de su diagnóstico de cáncer de seno. (Foto: Canal RCN)

Finalmente, reiteró que continuará informando sobre su evolución conforme avance el proceso, manteniendo la comunicación con quienes han seguido de cerca su trayectoria profesional.

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