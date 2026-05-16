Alexa Torrex vivió un inesperado momento con una fan y todo quedó en video

Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores luego de compartir un video en el que vivió un inesperado momento con una fan. La escena no tardó en llamar la atención en redes sociales y desató todo tipo de reacciones entre los internautas.

Artículos relacionados Influencers Alejandra Salguero lanzó inesperado mensaje tras la cena de Tebi y Alexa, y así reaccionó Sheila

¿Cuál fue el inesperado momento que Alexa Torrex vivió con una fan?

Durante la tarde de este sábado 16 de mayo Alexa Torrex decidió compartir un momento libre con su familia al asistir a un restaurante para almorzar, así lo enseñó Maiye Torrex, su hermana, a través de sus redes sociales.

Alexa Torrex no esperaba lo que una fan hizo durante su salida familiar. (Foto Canal RCN).

En el video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Maiye quiso mostrar a los internautas que su hermana había sido abordada por una mujer que se encontraba en el mismo lugar que ellas para pedirle un autógrafo.

"No pues la más famosa... Ella firmando autógrafos y todo”, comentó Maiye mientras grababa el emocionante momento.

El curioso momento terminó sacándole sonrisas a las presentes, mientras Maiye continuaba bromeando con la inesperada situación que vivió Alexa en medio de su salida familiar.

¿Cómo ha vivido Alexa Torrex sus días tras ser eliminada de La casa de los famosos?

Vale la pena destacar que, tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex se encontró con un panorama difícil, pues además de salir de la competencia, la joven influenciadora tuvo que enfrentar una complicada situación con su expareja Jhorman Toloza.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra preocupó al mostrarse con heridas y vendas en el rostro, ¿Qué pasó?

Según contó la creadora de contenido, el joven no solo se habría mudado de la casa que compartían, sino que también la habría vandalizado y causado algunos daños a su camioneta.

Fan de Alexa Torrex protagonizó inesperada escena y todo quedó en video. (Foto Canal RCN).

Pese a esto, Torrex decidió asumir la situación con actitud positiva. Ahora planea mudarse a un nuevo lugar junto a sus padres y comenzar una nueva etapa mientras espera reencontrarse con Tebi Bernal, con quien vivió un romance dentro de La casa de los famosos Colombia.