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Sara Corrales compartió foto desde una sala de parto, ¿nació su bebé?

Sara Corrales sorprendió tras compartir una foto desde una sala de parto, desatando dudas sobre el posible nacimiento de su bebé.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sara Corrales encendió rumores tras publicar foto desde una sala de parto
Sara Corrales encendió rumores tras publicar foto desde una sala de parto. (Foto AFP: Gustavo Caballero | Freepik).

La actriz colombiana Sara Corrales generó todo tipo de reacciones en redes sociales luego de publicar una fotografía desde una sala de parto, lo que llevó a varios seguidores a preguntarse si ya había nacido su bebé.

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¿Ya nació la bebé de Sara Corrales?

Desde que inició mayo, los seguidores de Sara Corrales se han mantenido atentos al nacimiento de su bebé, pues durante este mes la actriz cumpliría su tiempo de gestación y finalmente podría tenerla en brazos.

¿Cuándo nacería la bebé de Sara Corrales?
Sara Corrales se pronuncia sobre el nacimiento de su bebé / (Foto de AFP y Freepik)

Sin embargo, a lo largo de las semanas, la colombiana ha mantenido informados a sus seguidores por medio de videos compartidos en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, y esta vez no fue la excepción.

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Aprovechando la expectativa que ha generado su parto, Corrales compartió una fotografía desde una sala de parto como parte de una broma, haciendo creer que ya había llegado el gran momento, pues constantemente recibe mensajes preguntándole si su bebé ya nació.

No obstante, minutos después reveló la verdad con un video en el que apareció bailando junto a su esposo, Damián Pasquini, mientras presumía su avanzada etapa de embarazo en el jardín de su nueva casa.

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¿Cómo ha vivido Sara Corrales su primer embarazo?

Desde que supo que se convertiría en madre por primera vez, Sara Corrales compartió la noticia con los millones de seguidores que tiene en redes sociales, donde se mostró emocionada por esta nueva etapa de su vida.

Sara Corrales llamó la atención en redes al revelar cómo planea el nacimiento de Mila
Sara Corrales planea el nacimiento de Mila, su bebé / (Foto de AFP y Freepik)

Desde entonces, la actriz ha documentado gran parte de esta experiencia y no ha dejado de enseñar las compras que ha realizado para la pequeña Mila, quien está próxima a nacer.

En esta última etapa de su embarazo, Sara también ha mostrado varios de los accesorios y muebles que harán parte de la habitación de la menor, además de su gusto por los moños que espera ponerle en el cabello apenas pueda hacerlo.

Lo cierto es que hasta el momento, Sara Corrales continúa compartiendo detalles de la recta final de su embarazo; sin embargo, la pequeña Mila aún no ha nacido.

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