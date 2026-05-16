Preocupación por la hija de Andrea Valdiri tras sufrir aparatosa lesión

Isabella Valdiri, la hija mayor de Andrea Valdiri, generó preocupación entre sus seguidores luego de sufrir una aparatosa lesión. A través de redes sociales influenciadora barranquillera dio a conocer imágenes de cómo luce actualmente la zona afectada, ocasionando múltiples reacciones entre los internautas.

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¿Qué lesión sufrió Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Andrea Valdiri sorprendió a los internautas al mostrar a su hija mayor, Isabella, postrada en su cama.

Hija de Andrea Valdiri preocupó por fuerte lesión. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido explicó que la menor sufrió una lesión durante un partido de un campeonato en el que estaría participando. Además, mostró cómo luce actualmente el tobillo de su pie derecho tras el fuerte impacto.

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“Mírale el tobillo. La atarbana Tronchatoro que me jodió a mi peladita… ¿Con quién estás jugando tú?”

Valdiri también bromeó con la menor y le recomendó que, si volvía a sentir un golpe fuerte, detuviera el partido y se retirara.

“La próxima vez que vengan a joderte, paras el partido y dices: ‘No voy a seguir jugando si me van a joder”.

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A pesar del fuerte golpe, al parecer la situación no pasó a mayores. Sin embargo, Andrea Valdiri explicó que Isabella sería valorada por un profesional de la salud durante el transcurso de este sábado, aunque hasta el momento no han entregado nuevos detalles sobre su estado.

¿Qué dijo Isabella Valdiri sobre su lesión en el tobillo?

Mientras Andrea Valdiri mostraba la lesión que sufrió Isabella en uno de sus tobillos, la menor solo se limitó a reírse de los comentarios de su mamá mientras permanecía en reposo.

Así quedó la pierna de la hija de Andrea Valdiri tras sufrir inesperada lesión. (Foto Canal RCN).

En las imágenes compartidas en redes sociales también se vio cómo la creadora de contenido le aplicaba distintos cuidados y tratamientos en la zona afectada tras el fuerte golpe recibido durante el partido.

De esta manera, aunque el momento generó preocupación entre sus seguidores, Isabella tomó la situación con tranquilidad y permaneció acompañada por Andrea Valdiri mientras descansaba y recibía atención en su hogar.