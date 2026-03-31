Yaya Muñoz habla de su nuevo amor y reaviva rumores de reconciliación con José Rodríguez, ¿qué reveló?

Yaya Muñoz y José Rodríguez están en medio de rumores sobre una posible reconciliación, luego de que se conocieran nuevos detalles relacionados con recientes publicaciones en redes sociales.

Artículos relacionados La casa de los famosos Yuli Ruiz rompió el silencio sobre Alejandro Estrada tras salir de La casa de los famosos

¿Yaya Muñoz confirmó que está saliendo con alguien? ¿De quién se trata?

Yaya Muñoz, en una reciente emisión de Dímelo King, confirmó que actualmente está saliendo con alguien. Aunque no reveló el nombre de la persona, sí dio algunos detalles sobre su origen.

“Si hay una persona que me robó el corazón, hay una persona que es muy especial para mí. Sí es de Barranquilla, pero no es mi pareja, todo hay que fluir, hay que esperar”, expresó durante el en vivo.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó Yuli Ruiz al alto porcentaje de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia

La creadora de contenido también señaló que se encuentra enfocada en su vida profesional y que está dejando que las cosas avancen de manera natural, lo que ha generado más especulación entre sus seguidores sobre una posible reconciliación con José Rodríguez.

Yaya Muñoz revela que está saliendo con alguien y crecen rumores con José Rodríguez. (Foto: Canal RCN)

Hace pocos días, Yaya Muñoz compartió en sus redes sociales varios videos de un viaje a San Andrés.

En las publicaciones se le vio disfrutando del lugar paradisíaco, mostrando parte del paisaje. Sin embargo, algunos usuarios señalaron ciertos detalles en las imágenes que llamaron la atención.

Tras la publicación, comenzaron a circular comentarios en los que varios internautas aseguraban que podría haber retomado su relación con José Rodríguez, con quien se le ha vinculado desde su participación en La casa de los famosos Colombia, en el que ambos coincidieron.

¿Por qué José Rodríguez y Yaya Muñoz están en medio de los rumores de reconciliación?

En paralelo, José Rodríguez también compartió imágenes desde la playa, donde se le observa en un entorno similar al mostrado por Yaya Muñoz.

Artículos relacionados José Rodríguez José Rodríguez genera rumores de reconciliación con Yaya Muñoz tras video en la playa, ¿coincidencia?

En una de las fotografías que compartió José, usuarios notaron la presencia de lo que parecía ser una persona con cabello rubio cerca de él, lo que generó comentarios en redes sociales sobre una posible coincidencia con Yaya Muñoz.

Yaya Muñoz revela que está saliendo con alguien y crecen rumores con José Rodríguez. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, también surgieron versiones entre los internautas que señalan que no estarían juntos nuevamente. Algunos comentarios indican que en una de las publicaciones de José se le ve acompañado por otra mujer, mientras que en el caso de Yaya se ha mencionado la presencia de Martín Elías Jr., hijo del fallecido cantante.