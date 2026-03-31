Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yaya Muñoz habla de su nuevo amor y reaviva rumores de reconciliación con José Rodríguez, ¿qué reveló?

Yaya Muñoz confirma que está saliendo con alguien y crecen los rumores que se reconcilió con José Rodríguez.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yaya Muñoz confirma que está saliendo con alguien y rumores apuntan a José Rodríguez
Yaya Muñoz revela que está saliendo con alguien y crecen rumores con José Rodríguez. (Foto: Canal RCN)

Yaya Muñoz y José Rodríguez están en medio de rumores sobre una posible reconciliación, luego de que se conocieran nuevos detalles relacionados con recientes publicaciones en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Yaya Muñoz confirmó que está saliendo con alguien? ¿De quién se trata?

Yaya Muñoz, en una reciente emisión de Dímelo King, confirmó que actualmente está saliendo con alguien. Aunque no reveló el nombre de la persona, sí dio algunos detalles sobre su origen.

“Si hay una persona que me robó el corazón, hay una persona que es muy especial para mí. Sí es de Barranquilla, pero no es mi pareja, todo hay que fluir, hay que esperar”, expresó durante el en vivo.

Artículos relacionados

La creadora de contenido también señaló que se encuentra enfocada en su vida profesional y que está dejando que las cosas avancen de manera natural, lo que ha generado más especulación entre sus seguidores sobre una posible reconciliación con José Rodríguez.

Yaya Muñoz confirma que está saliendo con alguien y rumores apuntan a José Rodríguez
Yaya Muñoz revela que está saliendo con alguien y crecen rumores con José Rodríguez. (Foto: Canal RCN)

Hace pocos días, Yaya Muñoz compartió en sus redes sociales varios videos de un viaje a San Andrés.

En las publicaciones se le vio disfrutando del lugar paradisíaco, mostrando parte del paisaje. Sin embargo, algunos usuarios señalaron ciertos detalles en las imágenes que llamaron la atención.

Tras la publicación, comenzaron a circular comentarios en los que varios internautas aseguraban que podría haber retomado su relación con José Rodríguez, con quien se le ha vinculado desde su participación en La casa de los famosos Colombia, en el que ambos coincidieron.

¿Por qué José Rodríguez y Yaya Muñoz están en medio de los rumores de reconciliación?

En paralelo, José Rodríguez también compartió imágenes desde la playa, donde se le observa en un entorno similar al mostrado por Yaya Muñoz.

Artículos relacionados

En una de las fotografías que compartió José, usuarios notaron la presencia de lo que parecía ser una persona con cabello rubio cerca de él, lo que generó comentarios en redes sociales sobre una posible coincidencia con Yaya Muñoz.

Yaya Muñoz confirma que está saliendo con alguien y rumores apuntan a José Rodríguez
Yaya Muñoz revela que está saliendo con alguien y crecen rumores con José Rodríguez. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, también surgieron versiones entre los internautas que señalan que no estarían juntos nuevamente. Algunos comentarios indican que en una de las publicaciones de José se le ve acompañado por otra mujer, mientras que en el caso de Yaya se ha mencionado la presencia de Martín Elías Jr., hijo del fallecido cantante.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Nataly Umaña dejó curioso mensaje en redes Nataly Umaña

¿Nataly Umaña le expresó su apoyo a Alejandro Estrada? Video genera debate

Nataly Umaña sorprende al dejar reflexivo mensaje e internautas lo asocian con Alejandro Estrada: "Con el tiempo entendí".

Paola Jara comparte nueva foto de Emilia Paola Jara

Paola Jara causa revuelo al mostrar a Emilia: así luce en tierna foto

Paola Jara paralizó una vez más las redes sociales, al mostrar tiernas fotos de Emilia, luego de que Jessi Uribe mostrara su rostro

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, confirma que tiene cáncer de seno Lina Tejeiro

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, confirma que tiene cáncer y revela cómo lo está afrontando

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, habló sobre su diagnóstico médico y de lo que viene ahora tras biopsia.

Lo más superlike

Nuevo poder en La casa de los famosos Colombia: ¿qué cambios ocurrirán para los participantes? La casa de los famosos

Nuevo poder en La casa de los famosos Colombia: ¿qué cambios ocurrirán para los participantes?

Tras el liderazgo de Karola, ocurrirán importantes cambios en La casa de los famosos al elegir a tres participantes como objetivo.

Reina de belleza se vuelve viral tras incidente con sus carillas Viral

Miss Grand Thailand protagoniza incidente viral luego de que se le cayeran sus dientes y así reaccionó

Reconocido cantante colombiano confirmó que se casa: ¿quién es la mujer con la que llegará al altar? Talento nacional

Reconocido cantante colombiano confirmó que se casa: ¿quién es la mujer con la que llegará al altar?

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta Salud y Belleza

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé