José Rodríguez genera rumores de reconciliación con Yaya Muñoz tras video en la playa, ¿coincidencia?

José Rodríguez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, causó revuelo en redes sociales luego de compartir un video en el que mencionó que está disfrutando de su soltería.

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¿Qué pasó entre José Rodríguez y Yaya Muñoz?

En el video, el creador de contenido aparece relajado en la playa, tomando coco y con el mar de fondo, mientras dice que vive esta etapa porque “la próxima me caso y la hago mamá”.

No obstante, el comentario llamó la atención de sus seguidores, especialmente porque meses atrás se confirmó su ruptura con Yaya Muñoz, con quien inició una relación durante su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

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Tras finalizar el reality, a la pareja se le evidenció en redes sociales que estaba muy enamorados. Tiempo después, fue la propia Yaya Muñoz quien confirmó públicamente que la relación había llegado a su fin.

Aunque no entregó detalles sobre las razones de la ruptura, sí dejó claro que ya no estaban juntos.

José Rodríguez y Yaya Muñoz ¿volvieron? Video en la playa dispara rumores de reconciliación. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, comenzó a circular un video en el que José Rodríguez aparece junto a otra mujer, dándose un beso. Este video se volvió viral, pero no se confirmó la identidad de la persona ni se conocieron más detalles sobre ese encuentro, por lo que no se estableció si se trataba de una relación formal o de un momento puntual.

¿Por qué dice que Yaya Muñoz y José Rodríguez volvieron?

El reciente video publicado por José Rodríguez no solo causó revuelo por sus palabras sino, también por el lugar en el que fue grabado, rápidamente el video se llenó de ‘me gustas’ pero los comentarios fueron desactivados.

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Sin embargo, otro detalle llamó la atención en redes sociales. Días antes, Yaya Muñoz había compartido contenido desde una playa que, según indicó, corresponde a San Andrés.

José Rodríguez y Yaya Muñoz ¿volvieron? Video en la playa dispara rumores de reconciliación. (Foto: Canal RCN)

Algunos usuarios notaron similitudes entre ambos paisajes, especialmente por el color del mar y el entorno.

A partir de esto, surgieron comentarios, donde varios internautas señalaron la posibilidad de que ambos estuvieran en el mismo lugar con reacciones como: “Que casualidad que los dos están en el mar” o “esa volvió con José”.