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Sara Uribe sorprende al revelar cómo divide gastos y crianza de su hijo con Fredy Guarín; esto contó

Sara Uribe revela detalles inéditos de cómo maneja la custodia de su hijo con Fredy Guarín.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sara Uribe revela la verdad sobre su acuerdo con Fredy Guarín y la custodia de su hijo
Sara Uribe destapa detalles de su relación con Fredy Guarín y la custodia compartida. (Foto: Canal RCN y AFP)

Sara Uribe sorprendió al revelar detalles de la relación que mantiene actualmente con el futbolista Fredy Guarín, padre de su hijo, y cómo manejan el tema de la custodia del menor.

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¿Cómo es la custodia del hijo de Sara Uribe y Fredy Guarín?

En una reciente entrevista con Eva Rey, la presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 habló abiertamente sobre su dinámica familiar.

Allí contó que, aunque la custodia es compartida, en la práctica hay aspectos que recaen más sobre ella.

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“Pero a mí me toca siempre”, dijo Sara entre risas, al referirse a las responsabilidades del día a día con su hijo.

Durante la conversación, Sara explicó que no entiende por qué suele hablarse solo del rol del padre, cuando también hay una carga importante en el cuidado cotidiano.

Sara Uribe revela la verdad sobre su acuerdo con Fredy Guarín y la custodia de su hijo
Sara Uribe destapa detalles de su relación con Fredy Guarín y la custodia compartida. (Foto: Canal RCN)

Según comentó, ella se encarga de varias actividades como llevarlo al colegio, acompañarlo en sus espacios extracurriculares, vestirlo y garantizar su alimentación.

En cuanto al aspecto económico, señaló que manejan un acuerdo equitativo. “Yo pasé un costo de los gastos de mi hijo y mitad y mitad y ya”, expresó.

Sin embargo, también dejó claro que, desde su perspectiva, el acompañamiento emocional es asumido principalmente por ella.

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Sara Uribe también contó que Fredy Guarín puede ver al niño cada 15 días, aunque explicó que en algunas ocasiones esto no se da por temas laborales de él.

¿Cómo es la relación actual entre Sara Uribe y Fredy Guarín?

Sobre la relación actual con Fredy Guarín, Sara aseguró que mantienen una comunicación basada en el respeto, aunque con límites claros.

“Tenemos una comunicación respetuosa, con muchos límites que me costó muchísimo poner”, afirmó durante la entrevista.

Además, mencionó que este proceso no fue sencillo, pero que con el tiempo logró establecer esas condiciones en su vida.

Sara Uribe revela la verdad sobre su acuerdo con Fredy Guarín y la custodia de su hijo
Sara Uribe destapa detalles de su relación con Fredy Guarín y la custodia compartida. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, señaló que su hijo ha tomado de buena manera la dinámica familiar y que en su hogar cuenta con lo necesario y un entorno que describió como ‘maravilloso’.

Finalmente, indicó que cuando su Guarín tiene tiempo, comparte con él, en medio de las condiciones que manejan actualmente.

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