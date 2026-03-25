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¿Cuándo pasará el camión de la mudanza en La casa de los famosos Colombia y a quién se llevará?

El camión de la mudanza regresa a La casa de los famosos Colombia y crecen las apuestas sobre quién será el próximo ‘mueble’ en salir.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Vuelve el camión de la mudanza a La casa de los famosos Colombia
¿Cuándo entra el camión de la mudanza en La casa de los famosos Colombia? (Foto: Canal RCN)

Se acerca de nuevo el camión de la mudanza y se llevará a otro ‘mueble’ de La casa de los famosos Colombia.

Y es que la expectativa crece entre los televidentes y desde el anuncio están especulando sobre quién podría ser el próximo participante en abandonar la competencia bajo esta dinámica.

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¿Cuándo pasa el camión de la mudanza en La casa de los famosos Colombia?

Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer esta noticia a los televidentes al finalizar la gala del pasado martes, 24 de marzo, generando revuelo en redes sociales tras el anuncio.

Desde ese momento, los internautas han estado apostando por los nombres que podrían ser las opciones para salir en esta ocasión.

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Entre los más mencionados aparecen Manuela, Eidevin, Yuli, Juancho, e incluso Juanda Caribe y Alejandro Estrada.

Cabe recordar que el camión de la mudanza ya había hecho su aparición en esta temporada, dejando a todos en shock con la salida de Maiker, quien fue el primero en ser retirado bajo esta dinámica.

Vuelve el camión de la mudanza a La casa de los famosos Colombia
¿Cuándo entra el camión de la mudanza en La casa de los famosos Colombia? (Foto: Canal RCN)

Su salida tomó por sorpresa a muchos, ya que algunos participantes interpretaron que pudo estar relacionada con el hecho de haber oprimido el botón de pánico el día anterior.

En esta ocasión, el camión regresará este jueves 26 de marzo de 2026 y se llevará a uno de los participantes.

¿Por qué algunos participantes son considerados “muebles” en La casa de los famosos Colombia?

Dentro de La casa de los famosos Colombia, tanto participantes como televidentes utilizan el término “muebles” para referirse a ciertos jugadores.

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Según se ha comentado, se trata de aquellos que no tienen protagonismo dentro de la competencia.

Esto puede deberse a diferentes factores, como su bajo nivel de participación en la convivencia, la falta de presencia en conflictos o dinámicas, o porque no logran conectar con los televidentes por su forma de ser.

Vuelve el camión de la mudanza a La casa de los famosos Colombia
¿Cuándo entra el camión de la mudanza en La casa de los famosos Colombia? (Foto: Canal RCN)

Lo cierto es que, entre los comentarios, las opciones más sonadas están entre Manuela y Juancho, quienes han expresado que no se sienten bien en La casa más famosa y que quieren salir de la competencia lo más pronto posible.

 

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