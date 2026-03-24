Los ánimos en La casa de los famosos Colombia han estado tensos en los últimos días, con varios cruces entre los participantes que han llamado la atención de los televidentes.

En esta ocasión, una nueva discusión involucró a Juanda Caribe y Alejandro Estrada, en medio de diferencias por comentarios.

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¿Qué pasó en la discusión entre Juanda Caribe y Alejandro en La casa de los famosos Colombia?

El conflicto se dio luego de que Alejandro Estrada utilizara la palabra “bobo” al referirse a uno de sus compañeros, lo que generó la reacción de Juanda Caribe.

Según explicó, en su región ese término puede interpretarse como una ofensa fuerte, incluso capaz de escalar a un enfrentamiento mayor.

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Alejandro respondió que se trataba de una expresión infantil y que no tenía la intención de generar un problema.

Juanda Caribe y Alejandro Estrada tienen fuerte cruce en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, la diferencia en la interpretación del término dio paso a un intercambio de palabras entre ambos famosos en La casa de los famosos Colombia.

Horas antes, Alejandro ya había tenido un cruce con Karola, y que en esta ocasión también se dio en medio de una dinámica ‘de alguien de aquí’

¿Por qué Juanda Caribe cree que Alejandro Estrada es incoherente en La casa de los famosos Colombia?

La situación también estuvo relacionada con el beneficio de espionaje que había recibido Juanda Caribe, con el que escuchó una conversación entre Alejandro, Tebi y Alexa, en la que hablaban sobre posibles decisiones dentro del juego.

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Este hecho generó incomodidad en Juanda Caribe quien se mostró molesto y cuestionó a Alejandro Estrada en frente de sus compañeros por su palabras en donde decía que Valentino debía salir de la casa.

Durante el cruce, Karola intervino en la conversación, mientras Juanda Caribe señaló que prefería tratar el tema directamente con Alejandro. En medio del momento, el actor propuso continuar la conversación en otro espacio.

Juanda Caribe y Alejandro Estrada tienen fuerte cruce en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, Juanda Caribe expresó: “Le he dado dos veces la mano y dos veces hace lo mismo”.

El cruce de palabras siguió a tal punto que Juanda Caribe insistía que el juego de Alejandro no era coherente tras haber dicho en el pasado brunch que todo merecían estar en La casa de los famosos Colombia.