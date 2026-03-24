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Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, rompe el silencio sobre las críticas que recibe en redes

Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, respondió contundente a las críticas que recibe en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sheila, esposa de Juanda Caribe responde a las críticas que recibe
Sheila, esposa de Juanda Caribe, responde contundente a las críticas que recibe. (Fotos: Canal RCN)

Sheila Gándara, Juanda Caribe, sorprendió en redes sociales tras compartir un mensaje en medio de los comentarios que ha recibido en las últimas semanas.

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¿Qué dijo Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, sobre las críticas en redes?

La esposa del participante de La casa de los famosos Colombia publicó un video que llamó la atención de sus seguidores por el contexto en el que se dio.

Aunque no suele compartir detalles de su vida personal, en esta ocasión decidió pronunciarse a través de una publicación en la que aparece con su bebé en brazos.

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En el video se le ve dándole un beso a la pequeña mientras, al parecer, se encuentran en la sala de espero en un aeropuerto.

Acompañando el video, escribió: “Tengo una pequeña bebé que cree que yo soy todo su mundo. Así que no, realmente no me importa lo que nadie más piense de mí”, un mensaje que rápidamente fue relacionado con su vida sentimental.

Sheila, esposa de Juanda Caribe responde a las críticas que recibe
Sheila, esposa de Juanda Caribe, responde contundente a las críticas que recibe. (Foto: Canal RCN)

Aunque Sheila Gándara no mencionó directamente ninguna situación específica, si estuviese respondiendo a las críticas que recibe en redes sociales en medio de lo que atraviesa la participación de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.

 

¿Qué ha pasado con la relación de Juanda Caribe fuera de La casa de los famosos?

Como era de esperarse, el video generó reacciones, en especial por la forma en la que decidió expresar su postura además porque no suele hacer este tipo de contenido públicamente.

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Cabe recordar que, durante la participación de Juanda Caribe en La casa de los famosos, salieron a la luz unos chats de supuestas conversaciones con otras mujeres, lo que generó polémica en redes sociales.

Sheila, esposa de Juanda Caribe responde a las críticas que recibe
Sheila, esposa de Juanda Caribe, responde contundente a las críticas que recibe. (Foto: Canal RCN)

Tras esto, Sheila Gándara no se ha referido públicamente al tema. Sin embargo, algunos seguidores han señalado que ha dejado de compartir contenido relacionado con el apoyo a Juanda Caribe en las votaciones dentro de La casa de los famosos.

Además, en sus redes sociales no se observan publicaciones relacionadas con él, y en los mensajes de beneficio que ha recibido Juanda Caribe dentro de La casa más famosos no han sido por parte de ella.

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