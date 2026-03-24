Jhonny Rivera causa revuelo tras revelar que ahora está soltero de nuevo: “Si te vi no me acuerdo”
Jhonny Rivera mostró cómo maneja los momentos de tensión con Jenny López durante su viaje en avión.
Jhonny Rivera causó sensación tras mostrar un curioso momento con su esposa, Jenny López, por el que varios internautas le comentaron que “estaría soltero próximamente”.
¿Qué curioso momento compartió Jhonny Rivera con Jenny López?
Por estos días, el cantante de música popular ha estado compartiendo con sus seguidores detalles de lo que ha pasado durante su viaje.
Y es que Jhonny Rivera compartió un curioso momento en el que ambos se encontraban en un avión, en primera clase, donde mostró una “solución” cuando ya no se aguantan más.
“Me parece increíble que cuando uno p3l3@ con la esposa hay un botón para eso, vea”, dijo mientras el artista colombiano subía el separador que hay entre las sillas.
Acto seguido, continuó con su tono jocoso mientras subía completamente la división entre ambos espacios:
“Ah, ¿que está muy cansona y qué tal?”, dijo, antes de cerrar el separador.
Finalmente, concluyó diciendo: “Ahora sí, mija, si te vi no me acuerdo y ahora sí soltero otra vez”, lo que llamó verdaderamente la atención de sus seguidores tras ver la reacción de Jenny López al gesto de Jhonny Rivera.
¿Cómo reaccionó Jenny López tras el gesto de Jhonny Rivera en el avión?
La también cantante de música popular, al ver la acción, no pronunció palabra, pero se mostró sonriente.
No obstante, cuando Jhonny Rivera cerró completamente el separador, ella asomó la cabeza por el otro lado.
Como era de esperarse, los internautas reaccionaron de inmediato y compartieron su opinión tras ver el gesto de Jhonny Rivera con comentarios como: “Me avisan si se bajó vivo del avión”, escribió un usuario.
Otros también expresaron: “Yo creo que el cansón es usted, ella es una hermosura”, y también hubo personas que compartieron capturas de la expresión de Jenny López al final del video.
Cabe recordar que la pareja contrajo matrimonio recientemente en una ceremonia religiosa realizada cerca de Pereira, evento al que asistieron familiares, amigos y figuras del entretenimiento.
Tras la boda, la pareja compartió que se encontraba en Europa para cumplir con compromisos laborales y que, luego de la gira, podrían celebrar su luna de miel que según revelaron será en Dubái.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike