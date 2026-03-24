Jessi Uribe reveló detalles de los procedimientos de belleza que se ha realizado, ¿cuáles son?

En medio de una entrevista, Jessi Uribe sorprendió al revelar qué procedimientos físicos se ha realizado. El cantante respondió sin rodeos a una pregunta que suele generar curiosidad entre sus seguidores.

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¿Qué tratamientos de belleza se ha realizado Jessi Uribe?

Durante una entrevista con Enrique Santos Show, Jessi Uribe se refirió a los tratamientos de belleza que se ha realizado a lo largo del tiempo.

En medio de la conversación, el intérprete fue consultado sobre si se había realizado algún procedimiento de belleza. Ante la pregunta, respondió de manera afirmativa y comenzó a enumerar algunos de ellos.

Jessi Uribe revela detalles sobre los procedimientos de belleza que se ha realizado / (Foto del Canal RCN)

Entre los primeros que mencionó estuvieron intervenciones relacionadas con su dentadura, señalando que utiliza un diseño de sonrisa en cerámica.

Además, el artista también reveló que se ha sometido a diferentes procedimientos para moldear su figura y controlar su peso.

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¿Qué dijo Jessi uribe sobre sus procedimientos de belleza?

Durante la entrevista, el cantante también explicó que algunos resultados no se mantuvieron como esperaba. Por ejemplo, destacó que con el paso del tiempo recuperó parte del peso que había perdido y que ciertas áreas de su cuerpo cambiaron de forma.

¿Tú te quitaste t3t4s? Me quité, pero volvieron a salir. Llegaron más grandes que nunca.

Según lo que expresó, estos procedimientos no fueron planeados como transformaciones permanentes o definitivas. Más bien, se trató de decisiones tomadas en diferentes momentos de su vida, ajustadas a su percepción personal y a lo que él consideró necesario en cada etapa.

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¿Qué ha dicho Jessi Uribe sobre su apariencia física?

Jessi Uribe ha sido muy abierto respecto a su apariencia física, especialmente sobre su lucha constante con el peso. Lejos de ocultarlo, suele responder a las críticas con una mezcla de honestidad y humor.

Jessi Uribe revela qué opina sobre su apariencia física / (Foto del Canal RCN)

Uribe ha confesado en varias ocasiones que mantener los resultados de sus procedimientos, no le resulta fácil debido a su relación con la comida. El cantante ha admitido sufrir de ansiedad alimenticia, mencionando que "siempre cae" ante las tentaciones.

Estas declaraciones han llamado la atención en redes sociales, donde los internautas destacan sus respuestas y la sinceridad del cantante al hablar de sus procedimientos de belleza.