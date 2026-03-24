Melissa Martínez rompió el silencio tras su divorcio con Matías Mier: “fue lo que más me dolió”

Tras años de silencio, Melissa Martinez decidió revelar detalles algunos aspectos sobre su separación. La periodista colombiana llamó la atención tras revelar cómo enfrentó una infidelidad.

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¿Qué dijo Melissa Martínez sobre su divorcio con Matías Mier?

En SíSePuedCast, la periodista deportiva Melissa Martínez habló sobre el impacto de la exposición mediática durante su proceso de divorcio, señalando que fue uno de los momentos más difíciles que enfrentó.

Melissa Martínez habló sobre su divorcio con Matías Mier / (Foto del Canal RCN y AFP)

Según explicó, lo que más le afectó no fue únicamente la situación personal, sino la forma en la que se volvió un tema público.

“Creo que lo que más me dolió en ese instante fue la exposición a la que se me sometió”.

La actriz reveló que su vida privada pasó a ser objeto de conversación en redes sociales. Antes de ese episodio, destacó que las menciones hacia ella estaban relacionadas con su trabajo o temas cotidianos, lo que marcó una diferencia frente a lo que ocurrió después.

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¿Por qué Melissa Martínez cuestionó las opiniones sobre su vida personal?

Durante su testimonio, Melissa Martínez se refirió a la manera en la que circularon opiniones sobre su situación, incluso sin conocer el contexto completo. Explicó que enfrentarse a múltiples versiones sobre una realidad personal fue complejo.

“Cuando ya hay opiniones diversas sobre una realidad que solo tú conoces, es muy difícil”, afirmó.

Melissa Martínez recibió opiniones sobre su vida personal / (Foto del Canal RCN)

Además, indicó que responder o desmentir lo que se decía en redes resultaba desgastante, por lo que optó por no entrar en ese tipo de dinámicas. Los internautas afirman que este tipo de decisiones son frecuentes en figuras públicas que atraviesan situaciones personales expuestas.

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¿Cómo ha sido el proceso de Melissa Martínez tras su divorcio?

En su reflexión, la periodista aseguró que con el paso del tiempo ha logrado avanzar en su proceso personal.

“He perdonado mucho, he sanado, creo que todo tenía que pasar así”

Sin embargo, también aclaró que, aunque considera que la situación debía suceder, no estaba de acuerdo con el nivel de exposición que tuvo, especialmente en plataformas digitales.

Finalmente, Melissa Martínez se refirió a las percepciones que existen sobre su vida actual, señalando que, por su salud y tranquilidad, ha preferido mantener ciertos aspectos en privado.