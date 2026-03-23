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Jhorman Toloza hizo curiosa petición luego de que Alexa Torrex le terminara en La casa de los famosos

Jhorman Toloza reaccionó tras ruptura con Alexa Torrex e hizo curiosa petición con la canción del “Santo Cachón”.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhorman Toloza pidió regalías del ‘Santo cachón’ luego de que Alexa Torrex le terminará.
Alexa Torrex causa revuelo tras ruptura en vivo y Jhorman reacciona con “Santo Cachón”(Fotos: Canal RCN)

Alexa Torrex se apoderó de las tendencias en Colombia tras terminar en vivo su relación con Jhorman Toloza, quien reaccionó con un curioso mensaje y una canción con la que lo están relacionando.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza, prometido de Alexa, tras lo ocurrido en La casa de los famosos Colombia?

Tras el congelado de Luisa Cortina, donde se refirió a Alexa Torrex y le dijo que su pareja estaba quedando como el “santo cachón de Colombia” por su supuesto shippeo con Tebi en La casa de los famosos Colombia.

Alexa reaccionó de inmediato y le habló a las cámaras del programa y le envió un mensaje directo a Jhorman Toloza, en el que aseguró que su relación había terminado.

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Luego de esta declaración, Jhorman compartió varios mensajes en sus redes sociales refiriéndose al tema.

Jhorman Toloza pidió regalías del ‘Santo cachón’ luego de que Alexa Torrex le terminará.
Alexa Torrex causa revuelo tras ruptura en vivo y Jhorman reacciona con “Santo Cachón”(Foto: Canal RCN)

A pesar de lo dicho por Alexa, él ha manifestado que sigue firme y, en diferentes ocasiones, ha expresado que pase lo que pase, continúa con ella.

En esta ocasión, Jhorman Toloza hizo una curiosa petición al asegurar que deberían darle regalías por la canción “Santo Cachón”, tema del compositor Romualdo Brito interpretado por Los Embajadores Vallenatos.

Según dijo, en diferentes lugares le están poniendo esa canción constantemente. Además, comentó que en varios sitios donde va están reproduciendo el tema y pidió que le compartieran el contacto para poder recibir un porcentaje.

“Necesito regalías, esa canción está siendo viral por mí, por mi culpa… bueno, por culpa de Alexa”, expresó.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la solicitud de Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex?

Como era de esperarse, muchos internautas reaccionaron con emojis de risa ante la solicitud de regalías por la canción.

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También hubo mensajes de apoyo hacia Alexa en medio de su participación en La casa de los famosos Colombia.

Jhorman Toloza pidió regalías del ‘Santo cachón’ luego de que Alexa Torrex le terminará.
Alexa Torrex causa revuelo tras ruptura en vivo y Jhorman reacciona con “Santo Cachón”(Foto: Canal RCN)

Por otro lado, algunos usuarios en internet también defendieron la situación, señalando que entre Alexa y Tebi no ha ocurrido nada más allá de conversaciones y algunos gestos.

“Jhorman firme con Alexa. Igual entre ella y Tebi no ha pasado realmente nada”, fue uno de los comentarios que se pudo leer en redes sociales.

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