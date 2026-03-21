El mundo del entretenimiento vuelve a estar de luto tras la lamentable noticia de la muerte de una reconocida actriz, encontrada sin vida dentro de un bus en una terminal de transportes.

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¿Quién es la famosa actriz que fue hallada sin vida en una terminal de transportes?

El nombre de Mariana Pizarro se ha vuelto tendencia tras el hallazgo de su cuerpo sin vida dentro de un bus, mientras llegaba a su destino.

La actriz argentina Mariana Pizarro fue hallada sin vida dentro de un bus de una terminal de transportes. (Foto: Freepik)

La actriz argentina, conocida por su trabajo en teatro y su labor como defensora de los derechos de la comunidad LGBTI, viajaba en un bus intermunicipal que cubría la ruta entre Buenos Aires y Posadas.

Según las autoridades, fue el conductor del vehículo quien dio aviso al finalizar el recorrido, al notar que la pasajera no respondía cuando le informó que había llegado a su destino. Al llegar los organismos de emergencia, confirmaron que Mariana ya no presentaba signos vitales.

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¿Qué se sabe sobre la actriz que fue hallada sin vida dentro de una terminal de transportes?

Medios de comunicación de Argentina han informado que se ha descartado la hipótesis de un hecho v!ol3nt0, ya que los informes preliminares del levantamiento del cuerpo indican que la mujer no presentaba lesiones visibles que lo sugirieran.

Ante esta lamentable noticia, la Asociación Argentina de Actores y Actrices emitió un comunicado lamentando la pérdida de la artista, lo que llevó a que diversos colegas y conocidos la despidieran en redes sociales con emotivos mensajes.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices, amigos y familiares despidieron a Mariana Pizarron con emotivos mensajes. (Foto: Freepik)

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¿Quién era Mariana Pizarro?

Mariana Pizarro fue una destacada actriz argentina y una activista comprometida con la comunidad disidente, feminista y LGBTI. Su trabajo trascendió más allá del escenario, convirtiéndola en una voz influyente en la defensa de derechos y la transformación social.

Formada en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires, Mariana también se desempeñó como docente, llevando su experiencia a estudiantes en México y Estados Unidos, donde inspiró y formó a nuevas generaciones de artistas.