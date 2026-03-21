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Famoso galán de telenovelas se dedica ahora a vender aguacates: ¿qué ocurrió con él?

Un galán de telenovelas que conquistó pantallas ahora sorprende vendiendo aguacates, revelando por qué se alejó del medio artístico.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Él es el galán de telenovelas que ahora se dedica a vender aguacates
Famoso galán de telenovelas sorprende al revelar que ahora vende aguacates. (Fotos: Freepik)

El mundo del espectáculo está sorprendido tras descubrir que un reconocido galán de telenovelas ha dejado la actuación para dedicarse a vender aguacates.

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¿Quién es el famoso galán de telenovelas que se gana la vida ahora vendiendo aguacates?

Se trata del actor mexicano Marco Méndez, quien ha causado sorpresa entre sus seguidores y el mundo de la televisión al anunciar este inesperado giro en su vida.

Galán de telenovelas sorprende al revelar que ahora se dedica a vender aguacates
Marco Méndez, actor mexicano, ahora se dedica a vender aguacates. (Foto: Freepik)

El actor, conocido por su participación en producciones como 'Rubí', contó recientemente a la revista TV Notas que ahora se dedica al negocio familiar de una huerta de aguacates en su ciudad natal, Uruapan, Michoacán.

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¿Por qué el actor Marco Méndez ahora se dedica a vender aguacates?

El actor de 49 años explicó al medio que la inestabilidad laboral, junto con los efectos de la pandemia y la escasez de oportunidades, lo motivaron a buscar nuevas formas de diversificar sus ingresos.

Allá llevó una vida más tranquila, nada de estrés. Es una vida campirana", dijo.

Además, señaló que disfruta de la vida en el campo, pues creció rodeado de este entorno, aunque mantiene un vínculo con su profesión al participar en teatro con papeles pequeños.

Marco Méndez, actor mexicano, ahora se dedica a vender aguacates
Marco Méndez alcanzó gran popularidad en la televisión gracias a su papel de galán en diversas telenovelas. (Foto: Freepik)

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¿En qué telenovelas ha participado Marco Méndez?

Marco Méndez es un actor mexicano con una carrera destacada en las telenovelas. Participó en series conocidas como 'Salomé' y 'Muchachitas como tú', donde ganó reconocimiento por sus papeles principales y secundarios.

A lo largo de los años, también apareció en 'La que no podía amar', 'La doble vida de Estela Carrillo' y 'Por amar sin ley', consolidándose como un rostro familiar de la televisión mexicana antes de dar un giro profesional hacia la agricultura.

Sin embargo, el surgimiento de canas prematuras cambió el tipo de personajes que podía interpretar, alejándolo de los roles juveniles protagónicos y, con el tiempo, distanciándolo de la televisión que lo había consagrado como una estrella.

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