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Isabella Ladera preocupa a sus fans con inesperado mensaje en redes sobre su embarazo

Isabella Ladera preocupó a sus seguidores tras compartir un mensaje sobre su embarazo que generó múltiples reacciones en redes.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Isabella Ladera, influencer venezolana
Isabella Ladera alarmó a sus seguidores al revelar situación que vive en su embarazo. (Foto: Giorgio Viera/AFP)

Isabella Ladera ha compartido con sus fans una situación que está viviendo durante su embarazo, lo que generó preocupación entre varios de ellos. ¿De qué se trata?

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¿Qué situación está viviendo Isabella Ladera en su embarazo que preocupó a sus seguidores?

En las últimas horas, la modelo venezolana Isabella Ladera se ha mostrado cercana a sus millones de seguidores al compartir algunas fotografías sobre el avance de su embarazo.

Isabella Ladera revela la difícil situación que está viviendo durante su embarazo
Isabella Ladera ha mantenido una cercanía especial con sus seguidores al mostrar el progreso de su embarazo. (Foto: Ivan Apfel/Getty Images/AFP)

En medio de esta dinámica, la joven aprovechó sus historias de Instagram para abrir un espacio de preguntas, permitiendo que sus fans interactuaran directamente con ella.

Fue precisamente allí donde reveló una situación que está viviendo durante esta etapa, luego de que un seguidor le preguntara si había comenzado a sentir fastidio por alguien en su hogar como efecto secundario.

Ante esto, Isabella respondió que sí, asegurando que esta situación la ha hecho sentirse más amargada y sentimental de lo habitual, generando preocupación en sus fans.

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¿A quién le ha empezado a tener fastidio Isabella Ladera en su familia como consecuencia de su embarazo?

La creadora de contenido, de 26 años, reveló que, contrario a lo que muchos pensaban, no ha sentido fastidio por los miembros de su núcleo familiar. Por el contrario, aseguró que se ha sentido aún más apegada a sus padres, a su hija Mia y a su pareja, Hugo García.

Sin embargo, dejó entrever que ese sentimiento ha estado dirigido hacia ella misma, lo que la ha llevado a preferir mantenerse más reservada, en silencio y tomando distancia en ciertos momentos.

La verdad, me obsesioné con Mia, con Hugo y mis papás. Nadie más, jajaja. Y a veces sí me da por estar sola y en silencio porque de la nada me amargo y me pongo a llorar", escribió.

Isabella Ladera genera alarma entre sus fans por curioso mensaje sobre su embarazo
Isabella Ladera confesó que a causa del embarazo se ha sentido irritable. (Foto: Giorgio Viera/AFP)

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¿Cuándo nacerá el bebé de Isabella Ladera?

Tras confirmar su embarazo junto a su pareja Hugo García, Isabella Ladera no ha dado una fecha exacta para el nacimiento de su bebé. Sus publicaciones en redes reflejan que su gestación progresa con normalidad y que ya se encuentra en una etapa avanzada.

A partir de estas señales, seguidores y medios de entretenimiento han especulado que el bebé podría llegar en los próximos meses.

Sin embargo, Isabella ha decidido mantener en privado los detalles precisos sobre el momento del parto.

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