La creadora de contenido Isabella Ladera volvió a generar conversación en redes sociales luego de responder a sus seguidores en una dinámica de preguntas en Instagram.

La influencer venezolana, reconocida por su presencia en plataformas digitales, abordó varios temas personales, pero uno de ellos llamó especialmente la atención por estar relacionado con su vida sentimental.

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¿Qué dijo cuando le preguntaron a Isabella Ladera por su pasada relación?

Durante la interacción, una seguidora le consultó sobre su relación anterior. Aunque no mencionó nombres, el contexto llevó a muchos usuarios a relacionar la pregunta con su vínculo pasado con el cantante Beéle.

La respuesta de Ladera fue breve: “empieza por ti”. No ofreció más detalles ni profundizó en el tema, lo que dejó abierta la interpretación entre sus seguidores.

(AFP /Giorgio Viera)

Este tipo de respuestas ha sido frecuente en sus redes, donde suele mantener una postura reservada frente a aspectos específicos de su vida personal.

Isabella Ladera ha sido una figura destacada en redes sociales, donde acumula millones de seguidores, especialmente en TikTok. Su crecimiento ha estado ligado tanto a su contenido como a su exposición mediática.

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En el pasado, su relación con el cantante Beéle fue ampliamente comentada en medios de entretenimiento. Sin embargo, el vínculo terminó en 2024 y desde entonces la influencer ha continuado con sus proyectos personales.

AFP: Ivan Apfel

Actualmente, mantiene una relación con el peruano Hugo García, con quien confirmó recientemente que espera un hijo. Además, ya es madre de una niña de seis años.

¿Qué piensa Isabella Ladera de Beéle?

La respuesta de la influencer generó diversas opiniones en redes sociales. Algunos seguidores consideraron que se trató de una forma de cerrar el tema sin entrar en detalles.

Otros interpretaron la frase como un mensaje enfocado en el crecimiento personal, lo que generó comentarios positivos entre su comunidad digital.

En general, la situación demuestra el interés que sigue generando su vida personal. Así, le preguntaron a Isabella Ladera por su pasada relación y su respuesta se convirtió en uno de los temas comentados entre sus seguidores.