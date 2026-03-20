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Reaparece la pareja de Epa Colombia tras recientes escándalos presentados en prisión: ¿qué dijo?

Prometida de Epa Colombia reapareció en sus redes sociales tras polémicos escándalos de la influenciadora en prisión.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reaparece la pareja de Epa Colombia tras recientes escándalos presentados en prisión: ¿qué dijo?
Karol Samantha reaparece en redes tras polémica de Epa Colombia. | Foto: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por cumplir una sentencia de aproximadamente cinco años tras algunos daños presentados en contra de una estación de TransMilenio.

Por esta razón, Daneidy ha acaparado múltiples comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca tras un reciente informe compartido por parte de Noticias RCN, en donde se reportó algunas de las “malas” conductas que tuvo en prisión.

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¿Cuál es la razón por la que Daneidy Barrera ha sido tendencia por una polémica en prisión?

Según un reciente reporte compartido recientemente en Noticias RCN, se refleja que Daneidy Barrera ha estado envuelta en algunas malas conductas al estar en prisión, en especial, por hallarle cinco celulares diferentes.

Reaparece la pareja de Epa Colombia tras recientes escándalos presentados en prisión: ¿qué dijo?
¿Por qué Epa Colombia ha estado envuelta en una polémica? | Foto: Canal RCN

Otro de los momentos que más ha generado una gran variedad de opiniones acerca de las conductas que ha tenido Epa Colombia se trata acerca de que el año pasado, la influenciadora salió de prisión en un auto morado.

Según otro informe difundido, se evidenció que Epa Colombia presentó un altercado con otra mujer al tener diferencias personas en el pasado. Otro de los motivos que también, se han presentado tras el informe fue que la influenciadora estaba escuchando música a todo volumen.

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Por el momento, las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones al respecto, en especial, por los recientes informes presentados.

Reaparece la pareja de Epa Colombia tras recientes escándalos presentados en prisión: ¿qué dijo?
Así reapareció Karol Samantha en sus redes. | Foto: Canal RCN

¿Cómo reapareció Karol Samantha, pareja de Epa Colombia tras algunas polémicas presentadas?

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Tras las recientes polémicas presentadas de Epa Colombia, su prometida Karol Samantha, reapareció recientemente en sus redes sociales, luego de las polémicas presentadas de Epa.

Aunque por el momento Karol Samantha no se ha pronunciado al respecto tras los escándalos presentados de Epa Colombia, hace pocas horas, la prometida de la influenciadora compartió un video en sus redes, llevando puesta una camisa en honor a su pareja.

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