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Exparticipante de MasterChef Celebrity confirmó que está esperando su primer hijo: ¿quién?

Reconocida actriz colombiana y exparticipante de MasterChef Celebrity anunció que espera a su primer hijo en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Exparticipante de MasterChef Celebrity confirmó que está esperando su primer hijo: ¿quién?
¿Quién es la reconocida actriz colombiana que está embarazada por primera vez? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el nombre de una reconocida actriz colombiana se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su embarazo con emotiva confesión en sus redes sociales.

Además, la noticia ha tomado por sorpresa a miles de internautas quienes han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca del importante momento por el que está atravesando la actriz a nivel emocional.

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¿Quién es la reconocida actriz colombiana que anunció su primer embarazo?

El nombre de Mariana Gómez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico al ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por confirmar que será madre por primera vez.

Exparticipante de MasterChef Celebrity confirmó que está esperando su primer hijo: ¿quién?
Así anunció Mariana Gómez que está embarazada. | Foto: Freepik

La actriz y cantante, compartió emotivas fotografías compartidas en las últimas horas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores en donde expresó las siguientes palabras:

“El amor es milagroso. Mi realidad supera en varios niveles lo que algún día soñé. Gracias Dios”, expresó Mariana Gómez en la descripción de su publicación.

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La noticia ha tomado por sorpresa a todos sus seguidores al presumir mediante una ráfaga de fotografías por el especial momento por el que está atravesando a nivel emocional, en especial, por compartir que junto a su pareja ha tenido la oportunidad de cumplir uno de sus más grandes sueños.

Exparticipante de MasterChef Celebrity confirmó que está esperando su primer hijo: ¿quién?
Mariana Gómez fue participante de MasterChef Celebrity en el pasado. | Foto: Freepik

Así también reconocidas celebridades que hacen parte del mundo del entretenimiento como: Jay Torres, Norma Nivia, Laura de León, Adriana Lucía, Kimberly Reyes y Arelys Henao, le han enviado especiales mensajes por el importante momento por el que está atravesando a nivel emocional.

¿Cuál fue la participación de Mariana Gómez en MasterChef Celebrity?

Recordemos que, en el pasado, Mariana Gómez tuvo la oportunidad no solo en cautivar con su habilidad como cantante y actriz, sino que también, por participar en una de las anteriores temporadas de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

El paso de Mariana en la cocina más famosa del país fue bien recibido por parte de los televidentes, quienes, resaltaron su gran talento, en especial, para la cocina.

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