Desde hace varios meses, el nombre de Yeison Jiménez ha dejado un imborrable legado en el campo del género popular colombiano tras su desafortunado fallecimiento el pasado 10 de enero en medio de un trágico accidente aéreo.

Los hechos se presentaron en Paipa, Boyacá, cuando desafortunadamente la avioneta en la que se dirigía el cantante junto a otras cuatro personas, quienes perdieron la vida en un grave hecho, el cual consternó a todo el país.

Por su parte, el nombre de Sonia Restrepo, esposa del recordado cantante Yeison Jiménez, ha dividido una ola de comentarios mediante las distintas plataformas digitales tras reaparecer en un video el cual fue compartido por parte del equipo de trabajo de la cuenta oficial de ‘El Aventurero’.

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¿Cuál es el video en el que Sonia Restrepo y su hija mayor aparecen en las redes del recordado Yeison Jiménez?

Es clave mencionar que antes de que Yeison Jiménez falleciera, el artista grabó varias canciones junto a su equipo de trabajo, pues, la música era una de sus principales fuentes de inspiración.

¿Cómo lucen Sonia Restrepo y su hija mayor en la actualidad? | Foto: Canal RCN

Por este motivo, el equipo de trabajo del recordado Yeison Jiménez compartió recientemente un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de cinco millones de seguidores, en la que aparece Sonia Restrepo y Camila Jiménez, quienes aparecen aparentemente en ‘Criadero la cumbre’, compartiendo un próximo lanzamiento, ya sea musical o de varios productos que tenía el cantante.

Con base en esto, el equipo de trabajo del recordado Yeison Jiménez compartió el siguiente video en la cuenta del cantante:

“Lo que se hace con el corazón trasciende, se queda en la memoria, en las historias y en todo lo que nunca deja de sentirse, por eso seguiremos tu Legado. Colección legado: Disponible mañana 8 de mayo, 12pm col”, dice en la descripción de la publicación.

¿Qué famosos e internautas han reaccionado a la reciente publicación en la que aparece Yeison Jiménez y su hija mayor?

En medio de la reciente publicación que compartió el equipo de trabajo de Yeison Jiménez en las que aparecen Sonia Restrepo y su hija mayor, Camila Jiménez Restrepo, se generaron una ola de reacciones al respecto.

¿Qué famosos reaccionaron al ver a Sonia Restrepo y a su hija? | Foto: Canal RCN

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Así también, el cantante Pipe Bueno aprovechó la oportunidad para reaccionar a la reciente publicación, junto a otros navegantes, quienes se pronunciaron al respecto en sus redes.