Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura causa preocupación al revelar deterioro en su salud tras operación: esto dijo

La creadora de contenido confesó que el procedimiento no funcionó y terminó aumentando su dolor

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La Segura causa preocupación al revelar deterioro en su salud tras operación
La Segura causa preocupación al revelar deterioro en su salud tras operación (Foto Canal RCN)

La Segura compartió con sus seguidores una triste noticia relacionada con su estado de salud, situación que aseguró la afectó tanto emocional como físicamente.

Artículos relacionados

La creadora de contenido reveló en sus redes sociales que, tras someterse a un procedimiento médico con la esperanza de mejorar su dolor crónico, el resultado no fue el esperado y, por el contrario, terminó empeorando los síntomas que ya venía presentando.

La Segura causa preocupación tras revelar que empeoró su dolor crónico
La Segura causa preocupación tras revelar que empeoró su dolor crónico (Foto Canal RCN)

¿Qué procedimiento se realizó La Segura para tratar su dolor crónico?

Hace unos días, La Segura publicó un video en el que contó que se sometió a un procedimiento médico como parte del tratamiento que lleva desde hace años por su dolor crónico.

La empresaria explicó que le implantaron un dispositivo médico conocido como neuroestimulador medular, cuya función es enviar impulsos eléctricos suaves para bloquear las señales de dolor antes de que lleguen al cerebro.

Según relató, el procedimiento contaba inicialmente con un periodo de prueba de 15 días, tiempo en el que los especialistas debían analizar cómo reaccionaba su cuerpo y cómo se comportaba el dolor frente a los estímulos generados por el dispositivo. Dependiendo de los resultados, posteriormente se realizaría la operación oficial.

Sin embargo, la creadora de contenido confesó que el tratamiento no tuvo el efecto que esperaba y que la situación terminó siendo más complicada de lo que imaginaba.

Artículos relacionados

¿Qué dijo La Segura sobre el resultado del procedimiento?

A través de un nuevo video en sus redes sociales, La Segura habló abiertamente sobre el difícil momento emocional que atraviesa y aseguró que a veces resulta complicado entender que hay personas pasando por situaciones incluso peores.

La influencer confesó que al comienzo estaba muy feliz con el procedimiento, ya que sentía que era una de sus mayores esperanzas para algún día poder levantarse sin sentir dolor.

No obstante, explicó que el resultado fue totalmente distinto y que incluso el dolor previo que tenía aumentó tras el procedimiento.

La empresaria se mostró visiblemente afectada al contar que esta era una de las pocas esperanzas que tenía para poder sentir alivio y sentir que se le fue de las manos.

Asimismo, reveló que no entiende exactamente por qué falló el neuroestimulador, situación que le ha dejado muchas preguntas sin respuesta.

La Segura también confesó que atravesó semanas muy difíciles emocionalmente, en las que aseguró que lo único que hacía era llorar y que incluso volvió a experimentar un episodio depresivo que no padecía desde hacía varios años.

Finalmente, compartió una reflexión con sus seguidores y aseguró que no permitirá que el dolor la convierta en una persona sin luz. Además, expresó que mientras siga viva, con o sin dolor, prefiere hacerlo siendo feliz.

La Segura reveló que su procedimiento para el dolor crónico no salió como esperaba
La Segura reveló que su procedimiento para el dolor crónico no salió como esperaba (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhorman Toloza se pronunció luego de que Alexa Torrex se reencontrara con su familia tras La casa de los famosos Colombia Influencers

Jhorman Toloza arremetió contra la familia de Alexa Torrex tras su reencuentro: “La hija pone cachos…”

Jhorman lanzó fuerte comentario luego de que Alexa Torrex se reencontrara con su familia tras su salida de La casa de los famosos.

Lina Tejeiro da sus primeras declaraciones tras confirmarse su embarazo Lina Tejeiro

Lina Tejeiro habla por primera vez tras confirmarse su embarazo

Lina Tejeiro rompe el silencio tras confirmar su embarazo y luego de varios meses habla por primera vez en sus historias.

Él es el periodista colombiano habría desaparecido hace varios días: ¿qué se sabe al respecto? Talento nacional

Él es el periodista colombiano que habría desaparecido hace varios días: ¿qué se sabe al respecto?

Un destacado periodista colombiano ha sido tendencia tras su repentina desaparición en Norte de Antioquia en los últimos días.

Lo más superlike

Actor que protagonizó novela con Shakira habla de su situación actual. Shakira

Actor que protagonizó novela junto a Shakira sorprendió al revelar detalles de su vida actual; ¿quién es?

Famoso actor que compartió elenco con Shakira en El Oasis confiesa los retos y señalamientos que enfrenta fuera del país.

Sheila Gándara despertó rumores de un nuevo amor tras video cantando. Juanda Caribe

Sheila Gándara despertó rumores de nuevo amor tras mostrarse cantando enamorada: “una luz diferente”

Hermana de Yeison Jiménez habló sobre el homenaje realizado en el Movistar Arena Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez rompió el silencio sobre uno de los homenajes: “Se me hizo maluco”

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia Talento internacional

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia

Estudios revelan que el café en dosis moderadas. Salud

Científicos revelaron cuánto café se debe consumir al día para reducir los niveles de estrés; te contamos