La Segura causa preocupación al revelar deterioro en su salud tras operación: esto dijo

La Segura compartió con sus seguidores una triste noticia relacionada con su estado de salud, situación que aseguró la afectó tanto emocional como físicamente.

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La creadora de contenido reveló en sus redes sociales que, tras someterse a un procedimiento médico con la esperanza de mejorar su dolor crónico, el resultado no fue el esperado y, por el contrario, terminó empeorando los síntomas que ya venía presentando.

La Segura causa preocupación tras revelar que empeoró su dolor crónico (Foto Canal RCN)

¿Qué procedimiento se realizó La Segura para tratar su dolor crónico?

Hace unos días, La Segura publicó un video en el que contó que se sometió a un procedimiento médico como parte del tratamiento que lleva desde hace años por su dolor crónico.

La empresaria explicó que le implantaron un dispositivo médico conocido como neuroestimulador medular, cuya función es enviar impulsos eléctricos suaves para bloquear las señales de dolor antes de que lleguen al cerebro.

Según relató, el procedimiento contaba inicialmente con un periodo de prueba de 15 días, tiempo en el que los especialistas debían analizar cómo reaccionaba su cuerpo y cómo se comportaba el dolor frente a los estímulos generados por el dispositivo. Dependiendo de los resultados, posteriormente se realizaría la operación oficial.

Sin embargo, la creadora de contenido confesó que el tratamiento no tuvo el efecto que esperaba y que la situación terminó siendo más complicada de lo que imaginaba.

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¿Qué dijo La Segura sobre el resultado del procedimiento?

A través de un nuevo video en sus redes sociales, La Segura habló abiertamente sobre el difícil momento emocional que atraviesa y aseguró que a veces resulta complicado entender que hay personas pasando por situaciones incluso peores.

La influencer confesó que al comienzo estaba muy feliz con el procedimiento, ya que sentía que era una de sus mayores esperanzas para algún día poder levantarse sin sentir dolor.

No obstante, explicó que el resultado fue totalmente distinto y que incluso el dolor previo que tenía aumentó tras el procedimiento.

La empresaria se mostró visiblemente afectada al contar que esta era una de las pocas esperanzas que tenía para poder sentir alivio y sentir que se le fue de las manos.

Asimismo, reveló que no entiende exactamente por qué falló el neuroestimulador, situación que le ha dejado muchas preguntas sin respuesta.

La Segura también confesó que atravesó semanas muy difíciles emocionalmente, en las que aseguró que lo único que hacía era llorar y que incluso volvió a experimentar un episodio depresivo que no padecía desde hacía varios años.

Finalmente, compartió una reflexión con sus seguidores y aseguró que no permitirá que el dolor la convierta en una persona sin luz. Además, expresó que mientras siga viva, con o sin dolor, prefiere hacerlo siendo feliz.