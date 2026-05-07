En las últimas horas, el mundo del periodismo se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras la desafortunada desaparición de un reconocido periodista colombiano.

Por ello, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas, colegas y seguidores del periodista, quienes esperan que siga con vida. Sin embargo, el director de la revista ‘El Confidente’, reveló que pudo haber perdido la vida. Aunque, por el momento no ha sido confirmado.

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¿Quién fue el reconocido periodista colombiano que desapareció repentinamente?

El nombre de Mateo Pérez Rueda se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un destacado periodista colombiano, sino que también, por llevar varios días desaparecido, aproximadamente desde el pasado 5 de mayo.

Así se confirmó la desaparición del periodista Mateo Pérez. | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada por parte de varios medios de comunicación colombianos, entre esos por parte de Noticias RCN, quienes, confirmaron que, Mateo Pérez generó varios comentarios mediante las redes sociales tras su desaparición, quien fue visto por última vez en Norte de Antioquia.

Sin embargo, se reveló que Mateo Pérez aparentemente falleció en medio de un grave hecho al perder la vida en medio de un as#s#n#t*. Aunque por el momento, no han encontrado su cu#r#.

Por esta razón, la defensora del Pueblo, Iris Marín se pronunció frente al grave hechos por el que aparentemente pudo desaparecer Mateo Pérez:

“Mateo Pérez Rueda, un joven periodista y quien estaba haciendo un reportaje, aparentemente tuvo un incidente, según la información que se tiene", agregó Iris Marín.

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Aunque por el momento no se ha confirmado la noticia de la desaparición del periodista, las respectivas autoridades se encuentran con la investigación al respecto. De igual modo, su familia, mantiene las esperanzas.

¿Cuál ha sido el importante legado que ha dejado Mateo Pérez en el periodismo colombiano?

¿Qué se sabe del caso de Mateo Pérez? | Foto: Freepik

Cabe destacar que Mateo Pérez Rueda se ha destacado a lo largo de su amplia trayectoria profesional en ser un reconocido periodista colombiano, demostrando su gran habilidad en esta profesión.

Así también, es el director del medio ‘El Confidente de Yarumal’, cuyo medio independiente abarca el tema de las zonas de difícil acceso en Colombia.