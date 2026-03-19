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Isabella Ladera confesó el vergonzoso hecho que ha presentado en su embarazo: ¿cuál?

Isabella Ladera divide opiniones en redes tras compartir inesperado incidente durante su embarazo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Isabella Ladera confesó el vergonzoso hecho que ha presentado en su embarazo: ¿cuál?
¿Qué dijo Isabella Ladera acerca del vergonzoso momento que vivió durante su embarazo? | AFP: Ivan Apfel

El nombre de Isabella Ladera se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida modelo y creadora de contenido venezolana, sino que también, por compartir todo tipo de detalles en sus redes acerca de su segundo embarazo, fruto de su relación con Hugo García.

Además, Isabella ha mantenido informados a todos sus seguidores acerca de todos los acontecimientos que ha vivido desde que está embarazada, en especial, al demostrar que se encuentra atravesando por un importante momento a nivel emocional.

Por esta razón, Isabella no dudó en compartir su reacción mediante sus redes sociales acerca del vergonzoso momento que vivió recientemente al estar embarazada.

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¿Cuál fue el vergonzoso hecho que enfrentó recientemente Isabella Ladera en sus redes sociales?

Cabe destacar que Isabella Ladera se ha destacado no solo por ser una de las modelos más destacadas a nivel internacional, sino que también, por ser una reconocida creadora de contenido digital quien ha tenido la oportunidad de mantener informados a todos sus seguidores.

Isabella Ladera confesó el vergonzoso hecho que ha presentado en su embarazo: ¿cuál?
¿Qué confesión hizo Isabella Ladera sobre su embarazo? | AFP: Ivan Apfel

Así que la influenciadora compartió recientemente a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, explicando el hecho vergonzoso que le ocurrió durante su embarazo, expresando las siguientes palabras:

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“Cosas que me toman fuera de base en este embarazo y no me da pena contar parte 4: siempre salgo con panti3 extra porque si estornudo se me sale pis”, agregó Isabella Ladera.

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A raíz de estas palabras, la modelo ha tenido la oportunidad en expresarles a sus seguidores en reiteradas ocasiones que ha vivido una serie de hechos inesperados durante su embarazo y sin ningún tipo de “vergüenza”, los ha compartido con sus seguidores.

Isabella Ladera confesó el vergonzoso hecho que ha presentado en su embarazo: ¿cuál?
Él es Hugo García, la pareja de Isabella Ladera. | AFP: Ivan Apfel

¿Quién es la actual pareja de Isabella Ladera quien también es el padre del bebé que espera?

El nombre de Hugo García se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales no solo por ser un distinguido creador de contenido digital y deportista, sino que también, por su relación con Isabella Ladera.

Además, la pareja ha tenido la oportunidad en demostrar mediante sus redes sociales que se la llevan de buena manera, en especial, por la expectativa que han tenido mediante sus redes sociales tras el nacimiento de su bebé.

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