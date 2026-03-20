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Actor de Rebelde e influencer es sentenciado a 20 años de prisión: ¿quién es?

Un reconocido actor e influencer fue condenado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable de delitos contra una menor.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actor de Rebelde e influencer es sentenciado a 20 años de prisión
Actor de Rebelde e influencer es sentenciado a 20 años de prisión. (Foto Jeff Daly / AFP) (Foto Freepik)

Un influencer y actor que participó en la recordada telenovela Rebelde fue condenado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable de delitos cometidos en 2024.

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El caso ha generado gran impacto en redes sociales y entre quienes seguían su trayectoria en el mundo digital.

¿Quién es el actor de Rebelde que irá a la cárcel?

Se trata de Luis Fernando Padilla, conocido en redes como “Fer Italia”, quien fue sentenciado por un juez del Estado de México luego de comprobarse su responsabilidad en hechos que involucran a una menor de edad.

Luis Fernando Padilla incursionó en la televisión desde temprana edad, participando en comerciales y producciones reconocidas. Entre sus trabajos más recordados se encuentran apariciones en telenovelas como Amigas y Rivales, Destilando Amor y Rebelde.

Aunque en esta última producción su participación fue breve, logró formar parte de escenas relacionadas con presentaciones musicales del grupo RBD, lo que le permitió tener cercanía con el mundo del entretenimiento.

Con el paso del tiempo, Padilla trasladó su presencia al entorno digital, donde construyó una comunidad en redes sociales y se posicionó como creador de contenido bajo el nombre de “Fer Italia”.

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El actor e influencer Fer Italia fue condenado a 20 años de prisión
El actor e influencer Fer Italia fue condenado a 20 años de prisión (Foto Freepik)

¿Por qué fue sentenciado Fer Italia?

De acuerdo con las autoridades, los hechos por los que fue condenado ocurrieron en 2024 y tuvieron como víctima a una adolescente de 16 años.

El primer caso se registró el 11 de enero, cuando el influencer habría engañado a la joven para llevarla a un inmueble, donde ocurrió el delito. Posteriormente, el 22 de marzo, se presentó un segundo episodio en el que, según la investigación, la amenazó con difundir contenido privado para obligarla a encontrarse nuevamente con él en otro lugar, donde se repitió la agresión.

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Por estos dos hechos, el juez dictó dos condenas de 10 años cada una, sumando un total de 20 años de prisión.

El influencer fue detenido el 28 de agosto de 2024 en un centro comercial y posteriormente trasladado a un centro penitenciario en el Estado de México, donde deberá cumplir su sentencia.

Además, enfrenta un segundo proceso judicial por hechos similares denunciados por otra mujer, quien habría sido su pareja en el pasado. Estos casos corresponden a diferentes fechas entre 2020 y 2023 y aún se encuentran en proceso.

La decisión judicial ha generado múltiples reacciones, mientras el caso continúa siendo seguido de cerca por la opinión pública.

Fer Italia fue condenado por delitos contra una menor
Fer Italia fue condenado por delitos contra una menor. (Foto freepik)
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