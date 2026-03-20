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Yina Calderón habla tras fuerte cruce entre Karina García y La Toxi Costeña: “Busquemos otros temas”

Yina Calderón opinó sobre el cruce entre Karina García y La Toxi Costeña y pidió dejar atrás el conflicto.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yina Calderón interviene tras pelea entre Karina García y La Toxi Costeña
Yina Calderón interviene tras pelea entre Karina García y La Toxi Costeña (Foto Canal RCN)

Una nueva controversia se desató en redes sociales luego de los comentarios que hizo Karina García sobre La Toxi Costeña durante su participación en el programa digital ¿Qué hay pa’ dañar?.

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La situación no pasó desapercibida y rápidamente escaló, generando reacciones tanto de la cantante como de otros personajes del mundo digital, entre ellos Yina Calderón, quien decidió pronunciarse sobre el tema.

¿Qué dijo Karina García sobre La Toxi Costeña?

Durante el programa, Karina relató una anécdota en la que mencionó que, en un brunch, una persona la había llamado “vagabunda”.

En medio de la conversación, también hizo un comentario insinuando que esa persona tenía un olor “medio raro”.

Aunque en un inicio no reveló públicamente el nombre, sí se lo comentó en privado a la invitada del episodio, Sara Uribe, quien reaccionó con sorpresa y risas.

En redes sociales, varios usuarios comenzaron a relacionar la historia con La Toxi Costeña, recordando un episodio anterior entre ambas, lo que avivó aún más la polémica.

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Karina García y Sara Uribe se burlan de persona que "olía mal" en La casa de los famosos
Karina García y Sara Uribe se burlan de persona que "olía mal" en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Qué respondió La Toxi Costeña ante los comentarios?

La cantante no tardó en reaccionar y utilizó su cuenta en X para responder de manera directa a lo dicho por Karina.

Fiel a su estilo, publicó varios mensajes en los que expresó su inconformidad y lanzó fuertes críticas, lo que intensificó la discusión en redes sociales.

Sus publicaciones rápidamente se viralizaron, generando opiniones divididas entre quienes la apoyaron y quienes cuestionaron el tono de sus respuestas.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la polémica?

En medio del cruce de declaraciones, Yina Calderón decidió intervenir y dar su punto de vista. La influencer aseguró que, desde su experiencia, La Toxi Costeña es una persona cuidadosa con su apariencia y que suele usar productos como perfumes y cremas, por lo que no coincide con los comentarios sobre su olor.

Además, dejó claro que, aunque no tiene una relación cercana con Karina, tampoco le genera rechazo. Sin embargo, aprovechó para enviar un mensaje a la paisa y a La toxi, sugiriendo que lo mejor sería dejar atrás las diferencias.

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Según expresó, este tipo de conflictos, que vienen desde etapas anteriores, no permiten avanzar ni evolucionar, especialmente cuando ya han pasado por experiencias como el reality.

La polémica continúa generando conversación en redes sociales, donde los seguidores siguen atentos a cualquier nueva reacción de las involucradas.

Yina Calderón responde tras polémica entre Karina y La Toxi Costeña
Yina Calderón responde tras polémica entre Karina y La Toxi Costeña (Foto Canal RCN)
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