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Carla Giraldo rompe el silencio tras polémica por el cabello de Alexa: ¿todo fue planeado?

Carla Giraldo aclaró lo ocurrido con el cabello de Alexa y desmintió teorías sobre una supuesta estrategia del reality.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Carla Giraldo rompe el silencio tras polémica por el cabello de Alexa: ¿fue estrategia del reality?
Carla Giraldo rompe el silencio tras polémica por el cabello de Alexa: ¿fue estrategia del reality? (Foto Canal RCN)

Un momento inesperado dentro de La casa de los famosos Colombia volvió a encender la conversación en redes sociales, luego de que Alexa Torrex viviera una situación tensa con su cabello en pleno día de su cumpleaños.

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El episodio no solo generó reacciones entre los seguidores del reality, sino que también llevó a la presentadora Carla Giraldo a pronunciarse para aclarar lo sucedido ante la ola de especulaciones.

¿Qué le pasó a Alexa Torrex con su pelo?

Durante su cumpleaños, Alexa decidió retocar su característico color morado, el cual ya mostraba crecimiento en la raíz. Con la intención de mantener su imagen, la creadora de contenido aplicó el producto que le habían dado dentro de la casa.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado. En lugar de conservar su tono distintivo, su cabello terminó con zonas oscuras, generando un efecto irregular entre negro y morado.

La situación la tomó por sorpresa y rápidamente se convirtió en un momento de alta carga emocional. Frente al espejo, Alexa reaccionó con frustración, entre lágrimas y expresando su desconcierto por lo ocurrido, ya que no entendía por qué el color había cambiado de esa manera.

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Cabe recordar que la participante había mencionado anteriormente la importancia de su cabello, especialmente porque le tomó tiempo encontrar el tono exacto que la representara.

Alexa Torrex rompe en llanto por perder color morado de su pelo
Alexa Torrex rompe en llanto por perder color morado de su pelo (Foto Canal RCN)

¿Qué dijeron las redes sobre el cabello de Alexa?

Tras lo ocurrido, los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar. Algunos comentarios estuvieron marcados por el humor, mientras que otros comenzaron a cuestionar si la situación había sido provocada intencionalmente.

Entre las teorías que circularon, varios internautas sugirieron que podría tratarse de una estrategia del programa para desestabilizar emocionalmente a la participante, teniendo en cuenta lo importante que era su imagen dentro del reality.

Estas especulaciones se viralizaron rápidamente, aumentando la presión sobre la producción del programa y generando debate entre los seguidores.

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¿Qué respondió Carla Giraldo sobre el problema con Alexa y su pelo?

Ante la cantidad de comentarios, Carla Giraldo decidió referirse al tema al finalizar la gala. La presentadora explicó que suele estar pendiente de lo que se dice en redes y que consideraba importante aclarar la situación.

Según indicó, el producto que utilizó Alexa no fue proporcionado por la producción, sino que había sido enviado por su propia familia. De esta manera, descartó cualquier tipo de intervención o estrategia por parte del programa.

Además, aclaró que fue la misma Alexa quien tomó la decisión de aplicarse el tinte, ya que buscaba mantener su color característico dentro de la competencia.

Con esta explicación, se buscó frenar las especulaciones y dar contexto a lo ocurrido, aunque el momento sigue siendo uno de los más comentados por los seguidores del reality.

Carla Giraldo aclara lo ocurrido con el cabello de Alexa y responde a rumores
Carla Giraldo aclara lo ocurrido con el cabello de Alexa y responde a rumores (Foto Canal RCN)
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