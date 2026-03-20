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Ana del Castillo mostró su radical cambio de look: ¿cómo luce ahora?

Ana del Castillo mostró el resultado de un cambio de look que no salió como esperaba y lo compartió con humor.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Ana del Castillo mostró su cambio de look y no salió como esperaba
Ana del Castillo mostró su cambio de look y no salió como esperaba. (Foto JORGE GUERRERO / AFP)

La cantante vallenata Ana del Castillo volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez no por su música, sino por un cambio de look que ella misma calificó como inesperado.

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A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la artista decidió compartir con total naturalidad el resultado de un experimento capilar que realizó en casa y que no salió como lo tenía planeado.

¿Qué se hizo Ana del Castillo en el pelo?

Según explicó, la cantante quiso probar algo diferente con su cabello, motivada por tendencias que había visto en redes sociales y por recomendaciones de personas cercanas.

En ese proceso, decidió hacerse unos rizos por su cuenta, buscando un cambio de estilo.

Sin embargo, el resultado fue muy distinto al que esperaba. Ana mostró que su cabello, que ya llevaba corto, terminó encogiéndose mucho más de lo previsto, lo que generó un efecto que no le convenció.

Lejos de ocultarlo, la artista reaccionó con su característico sentido del humor y decidió tomarse la situación con ligereza. En el video, hizo comparaciones divertidas sobre su apariencia, mencionando que se sentía como la negrita Puloy o un brillo fino de cocina, lo que provocó risas entre sus seguidores.

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Además, reconoció abiertamente que ese estilo no era para ella y que buscaría una solución para mejorar el estado de su cabello, dejando claro que el cambio no cumplió con sus expectativas iniciales.

Ana del Castillo se comparó con un brillo fino de cocina
Ana del Castillo se comparó con un brillo fino de cocina. (Foto JORGE GUERRERO / AFP) (Foto Freepik)

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, el video no tardó en viralizarse y generó una ola de comentarios por parte de sus seguidores. Muchos destacaron su autenticidad y la forma en la que decidió compartir un momento poco favorecedor sin filtros ni pretensiones.

Las reacciones estuvieron marcadas por el humor, con usuarios que se sumaron a las bromas de la cantante y celebraron su espontaneidad. Otros, por su parte, aprovecharon para darle recomendaciones sobre el cuidado del cabello, sugiriendo tratamientos de hidratación y paciencia mientras el pelo recupera su forma.

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Incluso hubo quienes, sorprendidos por el resultado, llegaron a pensar que se trataba de un video editado o generado con inteligencia artificial.

Más allá del cambio de look, la publicación reafirmó una de las cualidades que más valoran sus seguidores: su personalidad genuina y su capacidad de reírse de sí misma, lo que la mantiene como una de las artistas más cercanas con su público en redes sociales.

Ana del Castillo intentó cambiar de look y el resultado se volvió viral
Ana del Castillo intentó cambiar de look y el resultado se volvió viral (Foto JORGE GUERRERO / AFP)
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