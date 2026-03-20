Ornella Sierra mostró lo que se “robó” del bautizo del hijo de Luisa Fernanda W

El reciente bautizo del hijo menor de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno no solo dio de qué hablar por su emotividad y detalles, sino también por un curioso momento protagonizado por la creadora de contenido barranquillera Ornella Sierra.

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A través de sus redes sociales, Ornella compartió con sus seguidores una situación que llamó la atención y que rápidamente generó reacciones entre quienes siguen de cerca este tipo de eventos.}

Ornella Sierra no se resistió y mostró lo que se llevó del bautizo (Foto Canal RCN)

¿Qué se llevó Ornella Sierra del bautizo de Domenic Bueno?

La influencer publicó una historia en la que mostró que decidió llevarse uno de los arreglos florales que decoraban las mesas del evento.

Con su característico tono cercano, comentó que este tipo de acciones pueden ser una señal de que una persona está “envejeciendo”, haciendo referencia a que fue de las últimas en quedarse en la celebración y aprovechar llevarse detalles del lugar.

Ornella explicó que, al vivir sola, este tipo de arreglos no pasan desapercibidos para ella, especialmente cuando se trata de decoraciones cuidadas y estéticamente llamativas.

Además, dejó ver que disfrutó tanto del ambiente como de la comida del evento, destacando la experiencia en general.

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Su publicación fue tomada con humor por sus seguidores, quienes reaccionaron con comentarios y mensajes apoyando su decisión de no dejar perder un detalle tan especial.

¿Cómo fue el bautizo de Domenic Bueno?

El evento, organizado por Luisa Fernanda W, se llevó a cabo en Bogotá, en una finca campestre vinculada a sus proyectos familiares.

La celebración reunió a familiares y amigos cercanos en un ambiente privado, pero con detalles que no pasaron desapercibidos en redes sociales.

La influencer compartió varios momentos del bautizo, mostrando la decoración, la ceremonia y algunos de los regalos recibidos por su hijo menor, Domenic.

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue el obsequio de su padrino: un pony recién nacido, que sorprendió a los asistentes y seguidores.

Además del ambiente familiar, el evento también destacó por los looks de los invitados. Ornella Sierra, por ejemplo, fue elogiada en redes por su elección de vestuario, un conjunto blanco que combinaba elegancia y frescura.