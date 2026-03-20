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Influencer fue hallada sin vida en su casa en extrañas circunstancias: estaba con su perro

Una reconocida influencer fue encontrada sin vida en su apartamento y las autoridades investigan el caso.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Influencer fue hallada sin vida en su casa en extrañas circunstancias: estaba con su perro
Influencer fue hallada sin vida en su casa en extrañas circunstancias: estaba con su perro (Foto Freepik)

Una joven influencer fue hallada sin vida el pasado 8 de marzo en su lugar de residencia, en un caso que ha generado inquietud entre sus seguidores y que actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades.

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La creadora de contenido, que contaba con una comunidad significativa en redes sociales, fue encontrada dentro de su apartamento, lo que llevó a que se iniciaran los procedimientos correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

¿Quién es la reconocida influencer que falleció?

Se trata de Masza Gracykowska, una joven creadora de contenido de origen ruso que había logrado consolidar una audiencia de más de 260 mil seguidores en Instagram.

Su contenido estaba enfocado principalmente en temas de estilo de vida y moda, lo que la convirtió en una figura conocida dentro de su nicho digital.

Sin embargo, en los últimos meses había disminuido su actividad en redes sociales, siendo su última publicación a finales de 2024.

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Además de su faceta como influencer, también había compartido aspectos personales de su vida, incluyendo momentos difíciles relacionados con su bienestar emocional.

Influencer fue encontrada sin vida en su hogar en circunstancias que investigan autoridades
Influencer fue encontrada sin vida en su hogar en circunstancias que investigan autoridades (Foto Freepik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Masza Graczykowska?

De acuerdo con la información preliminar, la joven fue encontrada sin vida en un apartamento ubicado en Varsovia, Polonia. En el lugar también se encontraba su perro, el cual fue rescatado y posteriormente entregado a su familia.

Las autoridades iniciaron una investigación bajo el protocolo habitual en casos donde la causa de muerte no es clara.

No obstante, los primeros resultados de la autopsia indicaron que no habría participación de terceros en el fallecimiento, aunque se ordenaron estudios adicionales para determinar con exactitud lo ocurrido.

En vida, la influencer había hablado abiertamente sobre algunos problemas personales, incluyendo momentos de duelo y procesos relacionados con su salud emocional. También mencionó en su momento que estaba recibiendo acompañamiento profesional.

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Tras conocerse la noticia, seguidores y personas cercanas han expresado mensajes de despedida en redes sociales, recordándola como una joven con una vida por delante y lamentando su fallecimiento a tan temprana edad.

El caso continúa en investigación mientras se esperan resultados definitivos que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte.

La influencer Masza Gracykowska fue encontrada sin vida en su apartamento en Varsovia y autoridades investigan el caso.
La influencer Masza Gracykowska fue encontrada sin vida en su apartamento en Varsovia y autoridades investigan el caso. (Foto Freepik)
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