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La doctora Polo genera preocupación en sus seguidores tras pedir oraciones por su salud: ¿qué tiene?

La doctora Polo anunció que se someterá a una operación y pidió apoyo a sus seguidores.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La doctora Polo revela problema de salud y pide apoyo a sus seguidores
La doctora Polo revela problema de salud y pide apoyo a sus seguidores. (Foto Canal RCN) (Foto Freepik)

La reconocida presentadora Ana María Polo, famosa por su programa Caso Cerrado, generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un mensaje en redes sociales en el que habló sobre un procedimiento médico al que deberá someterse.

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A través de su cuenta de Instagram, la también abogada se dirigió a su audiencia para agradecer el apoyo que ha recibido durante años y, al mismo tiempo, para contar detalles sobre su estado de salud, lo que rápidamente despertó la atención de sus fans.

¿Qué tiene la doctora Polo?

Durante su mensaje, Ana María Polo expresó su agradecimiento por haber alcanzado millones de seguidores en redes sociales, destacando el cariño que ha recibido a lo largo de su carrera.

También recordó su trayectoria en televisión y el impacto que ha tenido en distintas generaciones que crecieron viendo su programa.

En medio de esa reflexión, la presentadora aseguró que, en términos generales, se siente bien, con energía y disfrutando de su tiempo personal. Sin embargo, explicó que enfrenta una situación médica que requiere atención.

Polo comentó que deberá someterse a una intervención quirúrgica, lo que la llevó a compartir la noticia con su comunidad digital, con quienes mantiene una relación cercana.

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La doctora Polo anuncia cirugía y hace emotivo pedido a sus seguidores
La doctora Polo pide oraciones antes de someterse a una cirugía (Foto Canal RCN)

¿De qué operarán a la doctora Polo?

La presentadora explicó que será intervenida quirúrgicamente en sus cuerdas vocales, una situación que relacionó con el uso constante de su voz a lo largo de los años. Según indicó, ha notado cambios como la ronquera, lo que la llevó a consultar con especialistas.

De acuerdo con lo que contó, los médicos le explicaron que este tipo de afectación es común en personas que utilizan su voz de manera intensiva, como ocurre en su caso debido a su trayectoria profesional frente a las cámaras.

Ante este panorama, Ana María Polo decidió pedir el apoyo de sus seguidores a través de mensajes de ánimo y oraciones, destacando la importancia de su voz tanto en su vida personal como en su carrera.

La presentadora también dejó claro que mantiene una actitud positiva frente al procedimiento y confía en que todo saldrá bien.

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Mientras tanto, sus seguidores han reaccionado con mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación y destacando el impacto que ha tenido en sus vidas a lo largo de los años.

La doctora Polo será operada y pide oraciones por su recuperación
La doctora Polo será operada y pide oraciones por su recuperación (Foto Canal RCN) (Foto Freepik)
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